Mercimek Çorbası

Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine kabukları temizlenmiş soğan, patates, bal kabağı, havuç ve sarımsağı ekleyin. Tuz ve zerdeçal ilave edip, malzemenin üzerini beş parmak geçecek kadar tavuk suyu ekleyin. Mercimek yumuşayana dek, orta ısıda haşlayın. Ocaktan alıp tereyağını katıp blender'den geçirin.