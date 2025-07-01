Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Çorba Mercimek çorbası

Mercimek Çorbası

Mercimek Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Sofraların yıldızı: Mercimek Çorbası Tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine kabukları temizlenmiş soğan, patates, bal kabağı, havuç ve sarımsağı ekleyin. Tuz ve zerdeçal ilave edip, malzemenin üzerini beş parmak geçecek kadar tavuk suyu ekleyin. Mercimek yumuşayana dek, orta ısıda haşlayın. Ocaktan alıp tereyağını katıp blender'den geçirin.

  • 2

    Üzeri için kıyılmış yeşil soğanın yeşil kısımlarını ve kremayı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Tavuk Sulu Çorba
KOLAY 15 DAKİKA

Tavuk Sulu Çorba

Tarhunlu Karalahana Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Tarhunlu Karalahana Çorbası

Ispanaklı Közlenmiş Biber Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Ispanaklı Közlenmiş Biber Çorbası

Yayla Çorbası Tarifi
ORTA

Yayla Çorbası Tarifi