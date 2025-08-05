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Kuzu Etli Yogurtlu Çorba

Kuzu Etli Yogurtlu Çorba
KOLAY 20 DAKİKA

Kuzu eti ve yoğurdun yumuşak tadıyla hazırlanan bu çorba, besleyici içeriği sayesinde çocuklar için hem doyurucu hem de sağlıklı bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuzu gerdanı yarım saat suda bekletin ve yıkayıp düdüklü tencereye alın.
  • 2
    Kuzu gerdanı üzerini dört parmak geçecek kadar suda haşlanmaya bırakın. Kaynamaya başlayınca çıkan köpükleri toplayın. Köpük kalmayınca soğan, sarımsak, tuz ve tane karabiberi ilave edip düdüklü tencerenin kapağını kapayın. 45-50 dakika pişirin.
  • 3
    Haşlanmış gerdan etini bir tabağa alın ve küçük parçalara ayırın.
  • 4
    Etin haşlama suyunu süzerek bir çorba tenceresine aktarın. Et suyu çorba için yeterli değilse sıcak su ilave edin ve kaynamaya bırakın.
  • 5
    Ayrı bir yerde yumurta sarısı, limon, yoğurt ve un ile terbiyeyi hazırlayın. Terbiyeyi azar azar sulandırarak tencereye dökün.
  • 6
    Kaynayınca nohut, maş fasulyesi ve gerdan etini ilave edin.
  • 7
    Bir tavada sade yağda naneyi hafif çevirin ve çorbaya ekleyin. Sızma zeytinyağını ilave edip ocağı kapayın.

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