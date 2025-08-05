Kuzu Etli Yogurtlu Çorba
Kuzu eti ve yoğurdun yumuşak tadıyla hazırlanan bu çorba, besleyici içeriği sayesinde çocuklar için hem doyurucu hem de sağlıklı bir öğün alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu gerdanı yarım saat suda bekletin ve yıkayıp düdüklü tencereye alın.
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2
Kuzu gerdanı üzerini dört parmak geçecek kadar suda haşlanmaya bırakın. Kaynamaya başlayınca çıkan köpükleri toplayın. Köpük kalmayınca soğan, sarımsak, tuz ve tane karabiberi ilave edip düdüklü tencerenin kapağını kapayın. 45-50 dakika pişirin.
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3
Haşlanmış gerdan etini bir tabağa alın ve küçük parçalara ayırın.
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4
Etin haşlama suyunu süzerek bir çorba tenceresine aktarın. Et suyu çorba için yeterli değilse sıcak su ilave edin ve kaynamaya bırakın.
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5
Ayrı bir yerde yumurta sarısı, limon, yoğurt ve un ile terbiyeyi hazırlayın. Terbiyeyi azar azar sulandırarak tencereye dökün.
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6
Kaynayınca nohut, maş fasulyesi ve gerdan etini ilave edin.
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7
Bir tavada sade yağda naneyi hafif çevirin ve çorbaya ekleyin. Sızma zeytinyağını ilave edip ocağı kapayın.
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