Zerdeçallı Balkabağı Çorbası
Bu çorba, haftanın her günü, hem öğlen hem de akşam saatlerinde lezzetli bir kase için iyi bir seçenektir. Zerdeçallı balkabağı çorbası nasıl yapılır? Zerdeçallı balkabağı çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fındık yağını derin bir çorba tenceresine alıp kızdırın ve soğanı pembeleşene kadar kavurun. Yıkanıp küp doğranmış balkabağını ekleyip birkaç dakika ara sıra karıştırarak soteleyin.
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2
Sarımsak, un, zerdeçal, muskat, karabiber, pul biber, tarçın ve tuzu ilave edip 1 dakika daha soteleyin. Et suyu ve suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kabak yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika orta ateşte pişirin.
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3
Ocaktan aldıktan sonra el blenderi yardımıyla püre haline getirin. Kabak çekirdeklerini önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika kavurun. Çorbayı kaselere aldıktan sonra üzerini kabak çekirdeği ile süsleyip servis yapın.
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