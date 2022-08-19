Balık Çorbası
Lezzetini birbirinden şifalı baharatlar alan balık çorbası, özellikle balık sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Siz de evinizde pratik bir şekilde bu lezzete ortak olabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Balıkları temizleyip yıkadıktan sonra büyük bir tencerenin içine yerleştirin. Su, küp doğranmış kereviz, havuç, defne yaprakları, doğranmış maydanoz, tane karabiber ve tuzu ekleyin.
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2
Kaynayana kadar yüksek, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin. Sürenin sonunda balıkları tencerenin içinden alıp kılçıklarını ve kafalarını temizleyin.
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3
Yeniden tencereye ilave edin. Defne yapraklarını içinden çıkarın. Başka bir tencerede tereyağı eritin. Unu ekleyip kavurun. Diğer tenceredeki malzemeyi karıştırarak ilave edin.
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4
Yumurta sarısı, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi iyice çırpın. Üzerine çorbanın suyundan 1 çorba kepçesi dolusu ilave edip karıştırın. Yeniden hızlıca karıştırarak çorbaya ilave edin.
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5
5 dakika pişirip ocaktan alın. Arzuya göre üzerine limon suyunu ekleyip kızartılmış köy ekmeği ile birlikte servis yapın.
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