Baharatlı & Erişteli Tatlı Patates & Elma Çorbası
Sadece çorba içmek isteyenler değil farklı bir deneyim arayanlar için her kaşıkta yenilik sunacak bir tarif. Farklı damak tatlarına hitap eden sofralara değişiklik getiren bu çorbayı denemelisiniz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Elmaları, patatesleri ve soğanı soyup küp doğrayın.
-
2
Çorba tenceresini ocağa koyup orta ateşte soğanı tuz ve zeytinyağı ile birkaç dakika kavurun.
-
3
Sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.
-
4
Patates ve elma küplerini, tavuk suyunu ve baharatları katın, kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar 15 dakika pişirin.
-
5
Ateşten alıp blender'den geçirin.
-
6
Tekrar ocağa koyup erişteleri ilave edin. Bir taşım kaynatıp tabaklara pay edin.
-
7
Elma kurusu ve taze fesleğen ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.Çorbayı vegan yapmak isterseniz tavuk suyu yerine sebze suyu kullanabilirsiniz.
