Baharatlı & Erişteli Tatlı Patates & Elma Çorbası

ZOR 40 DAKİKA 4 KİŞİLİK

Sadece çorba içmek isteyenler değil farklı bir deneyim arayanlar için her kaşıkta yenilik sunacak bir tarif. Farklı damak tatlarına hitap eden sofralara değişiklik getiren bu çorbayı denemelisiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Elmaları, patatesleri ve soğanı soyup küp doğrayın.

  • 2

    Çorba tenceresini ocağa koyup orta ateşte soğanı tuz ve zeytinyağı ile birkaç dakika kavurun.

  • 3

    Sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.

  • 4

    Patates ve elma küplerini, tavuk suyunu ve baharatları katın, kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar 15 dakika pişirin.

  • 5

    Ateşten alıp blender'den geçirin.

  • 6

    Tekrar ocağa koyup erişteleri ilave edin. Bir taşım kaynatıp tabaklara pay edin.

  • 7

    Elma kurusu ve taze fesleğen ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.

    AŞÇININ NOTU
    Çorbayı vegan yapmak isterseniz tavuk suyu yerine sebze suyu kullanabilirsiniz.

