Ekşili Çorba

Kıyılmış pazı, sumak suyu ve tuz ekleyip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Üzeri için tereyağını tavaya alıp ısıtın. Üzerine nane ve pul biber ekleyip bir-iki çevirin ve ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.