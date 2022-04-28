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Ekşili Çorba

Ekşili Çorba
KOLAY 10 DAKİKA

Kahramanmaraş yöresine ait ekşili çorba tarifini akşam yemeği için keyifle yapabilirsiniz. Lezzetli tarifiyle ekşili çorba.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Buğdayı tencereye alıp üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir gece dinlendirin. Ertesi gün varsa suyunu süzüp, üzerine et suyu ilave ederek bir taşım kaynatın.

  • 2

    Sumak ve 1 çay bardağı sıcak suyu küçük bir kapta 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda süzün ve suyu kenara alın. Yıkanıp suyu süzülmüş mercimeği tencereye ekleyip, yumuşayana dek pişirin.

  • 3

    Kabukları soyulup küp doğranmış patlıcanı da katıp karıştırdıktan sonra pişirmeye devam edin. Pişme sırasında suyu azaldıkça iki parmağı geçmeyecek kadar su ilave edin.

  • 4

    Kıyılmış pazı, sumak suyu ve tuz ekleyip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Üzeri için tereyağını tavaya alıp ısıtın. Üzerine nane ve pul biber ekleyip bir-iki çevirin ve ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

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