Tavuk Sulu Çorba
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk budunu ve göğsünü yıkayıp birlikte tencereye yerleştirin.
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2
Kabukları temizlenip üçe bölünmüş havuç, kabukları temizlenmiş bütün soğan ve sarımsağı tencereye ekleyip, üzerini üç parmak geçecek kadar su ilave edin.
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3
Tuzunu ayarlayıp kaynayana kadar harlı, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tavuk yumuşayana dek pişirin.
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4
İçinden tavuk etlerini çıkarın ve didikleyip kenara alın.
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5
Tavuk suyunu süzün ve dört buçuk su bardağını tencereye aktarın. Üzerine didiklenmiş tavuk etini ilave edip, kaynayana dek pişirin.
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6
Kaynamaya başlayınca şehriye ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın.
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7
Ayrı bir yerde tereyağını eritip, nane ekleyin ve karıştırın.
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8
Ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
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