Tarif Ara
Öğünler Çorba Balık çorbası

Balık Çorbası

Balık Çorbası
KOLAY

Turşusu dahi yapılan balığın çorbası olmazsa olmazdı. Şifa kaynağı olan balık çorbası farklı ve besleyici tarifler arayanlar için birebir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğan, pırasa ve tereyağını (zeytinyağı) tencereye alıp 5 dakika soteleyin. Biberleri ve havucu ekleyip sotelemeye devam edin.

  • 2

    Defne yaprağı, kekik ve maydanozu mutfak ipi ile buket yapın. Rendelenmiş domatesi mutfak robotunda ezip tencereye ilave edin. Buketi de tencereye ekleyin.

  • 3

    Tuz, karabiber ve zerdeçalı katıp karıştırın. Çorba kaynayınca temizlenmiş balıkları tencereye yerleştirin. Ocağı kısıp 15 dakika pişirin. Buketi tencereden alın. Balıkları tencerenin içinden dikkatlice alın.

  • 4

    Kemiklerini temizleyip etini büyük parçalar halinde başka bir tencereye alın. Çorbayı ise blender'de pürüzsüz bir kıvama getirin. Balığın üzerine ekleyip üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kaşık Börek Çorbası Tarifi

Kaşık Börek Çorbası Tarifi

Ayşe Ünal
Süt Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Süt Çorbası

Soğanlı Yoğurt Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Soğanlı Yoğurt Çorbası

Yarpuzlu Ayran Aşı Tarifi
ORTA 20 DAKİKA

Yarpuzlu Ayran Aşı Tarifi