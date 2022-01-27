Balık Çorbası
Turşusu dahi yapılan balığın çorbası olmazsa olmazdı. Şifa kaynağı olan balık çorbası farklı ve besleyici tarifler arayanlar için birebir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğan, pırasa ve tereyağını (zeytinyağı) tencereye alıp 5 dakika soteleyin. Biberleri ve havucu ekleyip sotelemeye devam edin.
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2
Defne yaprağı, kekik ve maydanozu mutfak ipi ile buket yapın. Rendelenmiş domatesi mutfak robotunda ezip tencereye ilave edin. Buketi de tencereye ekleyin.
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3
Tuz, karabiber ve zerdeçalı katıp karıştırın. Çorba kaynayınca temizlenmiş balıkları tencereye yerleştirin. Ocağı kısıp 15 dakika pişirin. Buketi tencereden alın. Balıkları tencerenin içinden dikkatlice alın.
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4
Kemiklerini temizleyip etini büyük parçalar halinde başka bir tencereye alın. Çorbayı ise blender'de pürüzsüz bir kıvama getirin. Balığın üzerine ekleyip üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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