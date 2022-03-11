Etli Bulgur Çorbası
Karlı havada içinizi ısıtacak nefis Etli Bulgur Çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kimyon tohumunu tencereye alıp 1-2 dakika kavurun. Doğranmış sarımsağı, zencefili, tarçını, kimyonu, yarım çay kaşığı karabiberi ve zerdaçalı ilave edip karıştırın.
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2
Eti ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip, et suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin. Daha sonra eti tencereden alın. Ayçiçek yağ, soğan ve havucu tencereye katıp 5 dakika soteleyin.
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3
Et, nohut ve bulguru ilave edip karıştırın. Rendelenmiş domatesi blenderde çekip tencereye ekleyin. Et suyu, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve pul biberi karıp karıştırın.
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4
Kaynadığında altını kısıp, kıvamına göre gerekirse 1 su bardağı sıcak su ekleyin. 20 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.
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