Tarif Ara
Öğünler Çorba Etli bulgur çorbası

Etli Bulgur Çorbası

Etli Bulgur Çorbası
KOLAY

Karlı havada içinizi ısıtacak nefis Etli Bulgur Çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kimyon tohumunu tencereye alıp 1-2 dakika kavurun. Doğranmış sarımsağı, zencefili, tarçını, kimyonu, yarım çay kaşığı karabiberi ve zerdaçalı ilave edip karıştırın.

  • 2

    Eti ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip, et suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin. Daha sonra eti tencereden alın. Ayçiçek yağ, soğan ve havucu tencereye katıp 5 dakika soteleyin.

  • 3

    Et, nohut ve bulguru ilave edip karıştırın. Rendelenmiş domatesi blenderde çekip tencereye ekleyin. Et suyu, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve pul biberi karıp karıştırın.

  • 4

    Kaynadığında altını kısıp, kıvamına göre gerekirse 1 su bardağı sıcak su ekleyin. 20 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Patates Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Patates Çorbası Tarifi

Beyaz Dut Yapraklı Çorba Tarifi
ORTA

Beyaz Dut Yapraklı Çorba Tarifi

Kırmızı Biber Çorbası
ORTA 10 DAKİKA

Kırmızı Biber Çorbası

Bayat Pideli Tarhana Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Bayat Pideli Tarhana Çorbası