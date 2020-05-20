Kayseri Kesme Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamuru için unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açıp tuzunu katın. Sert bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 adet bezeye ayırın.
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2
Her bir bezeyi düz bir zeminde oklava yardımıyla yufka büyüklüğünde açın ve temiz bir bez üzerinde kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra 1. yufkayı ortadan enlemesine ikiye kesin ve iki hamuru üst üste koyun.
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3
Önce 2 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde daha sonra şeritleri de erişte keser gibi ince çubuklar şeklinde kesin. En sonunda da çubukları minik kare biçiminde kesin ve temiz bir bez üzerinde kurumaya bırakın.
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4
Kıymayı derin bir tencerede kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ile zeytinyağını ekleyip kavurmaya devam edin. Salça ve kabukları soyulup, rendelenmiş domatesi ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun. 6-7 su bardağı sıcak suyu katın ve kaynatın.
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5
Bir gece öncesinden ıslatıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyin. Yumuşamasına yakın 1 su bardağı kesme hamuru ilave edin. Hamur pişince limon suyu, tuz, karabiber ve nane katın. Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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