Havuç Çorbası
A vitamini açısından tam bir kaynak olan havuçla hem gözlerinizi hem de cildinizi canlandırın. İşte binbir faydası olan lezzetli havuç çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İnce kıyılmış soğan ve dövülmüş sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Havuçların kabuklarını soyup irice doğrayın ve tencereye ilave edin.
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2
Üzerine 1 litre su, defne yaprağı, kimyon tohumu, tuz ve karabiber ekleyip yaklaşık 30 dakika havuç yumuşayana dek pişirin.
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3
Defne yapraklarını çorbadan alıp, blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Dukkah baharatı için önce kuruyemişleri mutfak robotunda toz haline gelene dek çekin.
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4
Daha sonra baharatları ekleyip birlikte iyice karışana kadar çekin. Çorbaya dilediğiniz miktarda dukkah baharatı ekleyerek servis yapın.
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