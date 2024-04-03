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Havuç Çorbası

Havuç Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

A vitamini açısından tam bir kaynak olan havuçla hem gözlerinizi hem de cildinizi canlandırın. İşte binbir faydası olan lezzetli havuç çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İnce kıyılmış soğan ve dövülmüş sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Havuçların kabuklarını soyup irice doğrayın ve tencereye ilave edin.

  • 2

    Üzerine 1 litre su, defne yaprağı, kimyon tohumu, tuz ve karabiber ekleyip yaklaşık 30 dakika havuç yumuşayana dek pişirin.

  • 3

    Defne yapraklarını çorbadan alıp, blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Dukkah baharatı için önce kuruyemişleri mutfak robotunda toz haline gelene dek çekin.

  • 4

    Daha sonra baharatları ekleyip birlikte iyice karışana kadar çekin. Çorbaya dilediğiniz miktarda dukkah baharatı ekleyerek servis yapın.

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