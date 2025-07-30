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Öğünler Çorba Miso çorbası

Miso Çorbası

Miso Çorbası
ORTA 20 DAKİKA

Fermente soya ezmesiyle hazırlanan miso çorbası, Japon mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olarak hem besleyici hem de hafif bir başlangıç sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ispanakları bol suyla yıkayın. İri parçalar halinde doğrayın. Taze soğanı kıyın. Tofu'yu küçük küpler halinde kesin.
  • 2
    Geniş bir tencereye suyu alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra dashi ekleyerek karıştırın.
  • 3
    Ocağı kısık ateşe alın. Bir kaseye miso ezmesini alın. Çorba suyundan üzerine ekleyerek tamamen eriyene kadar karıştırın. Daha sonra çorbaya ilave edin.
  • 4
    Üzerine küp doğranmış tofu'yu ekleyin. Wakame yosununu, ıspanağı ve taze soğanı ilave ederek 1-2 dakika pişirin. Dilerseniz soya sosu ekleyerek servis yapın.

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