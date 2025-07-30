Miso Çorbası
Fermente soya ezmesiyle hazırlanan miso çorbası, Japon mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olarak hem besleyici hem de hafif bir başlangıç sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanakları bol suyla yıkayın. İri parçalar halinde doğrayın. Taze soğanı kıyın. Tofu'yu küçük küpler halinde kesin.
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2
Geniş bir tencereye suyu alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra dashi ekleyerek karıştırın.
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3
Ocağı kısık ateşe alın. Bir kaseye miso ezmesini alın. Çorba suyundan üzerine ekleyerek tamamen eriyene kadar karıştırın. Daha sonra çorbaya ilave edin.
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4
Üzerine küp doğranmış tofu'yu ekleyin. Wakame yosununu, ıspanağı ve taze soğanı ilave ederek 1-2 dakika pişirin. Dilerseniz soya sosu ekleyerek servis yapın.
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