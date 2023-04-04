Soğan Çorbası
Vücut direncini artıran, iştah açan bir çorba tarifimiz var sırada. İşte soğan çorbası tarifi ve malzemeleri...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabukları temizlenmiş soğanları ve sarımsakları Arnica blender setinde doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın
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2
. Üzerine soğan-sarımsak karışımını, tuzu ve baharatları ilave edip ara sıra karıştırarak soteleyin. Sıcak sebze ya da et suyunu katın.
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3
Sirkeyi ilave edip 30 dakika kısık ısıda pişirin. Üzeri için küp doğranmış ekmeği tavada bir iki kez çevirin. Tereyağı ve kekik ilave edin. Ekmek iyice renk değiştirene kadar kızartın.
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4
Çorbayı kaselere pay edin. Üzerlerine ekmekleri yerleştirin. Peynir serpip sıcak olarak servis yapın.
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