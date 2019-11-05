Tavuklu Çorba Tarifi

Tavuk budunu ve göğsünü yıkayıp birlikte tencereye yerleştirin. Kabukları temizlenip üçe bölünmüş havuç, kabukları temizlenmiş bütün soğan ve sarmısağı tencereye ekleyip, üzerini üç parmak geçecek kadar su ilave edin. Tuzunu ayarlayıp kaynayana kadar harlı, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tavuk yumuşayana dek pişirin. İçinden tavuk etlerini çıkarın ve didikleyip kenara alın.