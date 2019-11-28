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Kremalı Kereviz Çorbası Tarifi

Kremalı Kereviz Çorbası Tarifi
KOLAY 20 DAKİKA

İçinizi ısıtacak leziz bir çorbaya hazır olun! İçerisinde bulunan sebzeler sayesinde hem besleyici hem de ağzınızda bıraktığı tat oldukça enfes.Yapımı kolay kremalı kereviz çorbası sofralarınızın baş tacı olmakla birlikte misafirlerinizin beğenisini de kazanacak... İşte Kremalı Kereviz Çorbası Tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tüm sebzeleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve sebzeleri ekleyip yumuşayana dek kavurun.

  • 2

    Unu katıp kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin.

  • 3

    Çorbanın suyundan bir kepçe alıp kremayı açın ve karıştırarak tencereye katın. Bir taşım kaynatıp altını kapatın. Servis için tereyağını eritip ince kıyılmış pastırmayı kavurun.

  • 4

    Kaselere aldığınız çorbanın üzerine kavrulmuş pastırma ve rendelenmiş cheddar peyniri ekleyerek servis yapın.

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