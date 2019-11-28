İçinizi ısıtacak leziz bir çorbaya hazır olun! İçerisinde bulunan sebzeler sayesinde hem besleyici hem de ağzınızda bıraktığı tat oldukça enfes.Yapımı kolay kremalı kereviz çorbası sofralarınızın baş tacı olmakla birlikte misafirlerinizin beğenisini de kazanacak... İşte Kremalı Kereviz Çorbası Tarifi nasıl yapılır?