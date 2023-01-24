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Öğünler Çorba Zerdeçallı sebze çorbası

Zerdeçallı Sebze Çorbası

Zerdeçallı Sebze Çorbası
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Rengiyle sofralara tılsım katan, sağlık üzerinde mucizevi etkilere sahip zerdeçal, mutfağa yenilik getirmek konusunda da iddialı bir baharat… Hint Mutfağı’nın olmazsa olmaz baharatı zerdeçalın hem toz hem taze hali ile birçok tarifinizde kullanabilirsiniz. İçinizi ısıtan tarifiyle zerdeçallı sebze çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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