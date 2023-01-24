Zerdeçallı Sebze Çorbası
Rengiyle sofralara tılsım katan, sağlık üzerinde mucizevi etkilere sahip zerdeçal, mutfağa yenilik getirmek konusunda da iddialı bir baharat… Hint Mutfağı’nın olmazsa olmaz baharatı zerdeçalın hem toz hem taze hali ile birçok tarifinizde kullanabilirsiniz. İçinizi ısıtan tarifiyle zerdeçallı sebze çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın.
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2
Zeytinyağını bir tencereye alıp ince kıyılmış soğanı hafifçe kavurun. Doğradığınız sebzeleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin.
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3
Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İnce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin.
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4
Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın.
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5
Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.
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