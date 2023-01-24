Rengiyle sofralara tılsım katan, sağlık üzerinde mucizevi etkilere sahip zerdeçal, mutfağa yenilik getirmek konusunda da iddialı bir baharat… Hint Mutfağı’nın olmazsa olmaz baharatı zerdeçalın hem toz hem taze hali ile birçok tarifinizde kullanabilirsiniz. İçinizi ısıtan tarifiyle zerdeçallı sebze çorbası tarifi.