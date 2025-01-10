Kuşkonmaz Çorbası
Benzersiz lezzetiyle Kuşkonmaz Çorbası, hem sağlıklı hem de hafif bir seçenek arayanlar için ideal!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuşkonmaz, tavuk suyu, kekik, defne yaprağı ve rendelenmiş sarımsağı tencereye alın. Kapağını kapatın ve 10 dakika kaynatın. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Defne yaprağı ve kekiği çıkarıp blender'de pürüzsüz olana kadar çekin.
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2
Un ve sütü geniş bir tencereye alıp karıştırın. Rendelenmiş muskatı katın. Kuşkonmazlı püreyi tencereye ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra limon kabuğu, tereyağı ve tuzu ilave edin. 2 dakika kaynatın. Ocaktan alın. Dereotu, kuşkonmaz ve kabak çekirdeği ile süsleyip servis yapın.
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