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Kuşkonmaz Çorbası

Kuşkonmaz Çorbası
ORTA

Benzersiz lezzetiyle Kuşkonmaz Çorbası, hem sağlıklı hem de hafif bir seçenek arayanlar için ideal!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmaz, tavuk suyu, kekik, defne yaprağı ve rendelenmiş sarımsağı tencereye alın. Kapağını kapatın ve 10 dakika kaynatın. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Defne yaprağı ve kekiği çıkarıp blender'de pürüzsüz olana kadar çekin.

  • 2

    Un ve sütü geniş bir tencereye alıp karıştırın. Rendelenmiş muskatı katın. Kuşkonmazlı püreyi tencereye ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra limon kabuğu, tereyağı ve tuzu ilave edin. 2 dakika kaynatın. Ocaktan alın. Dereotu, kuşkonmaz ve kabak çekirdeği ile süsleyip servis yapın.

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