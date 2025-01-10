Kuşkonmaz Çorbası

Un ve sütü geniş bir tencereye alıp karıştırın. Rendelenmiş muskatı katın. Kuşkonmazlı püreyi tencereye ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra limon kabuğu, tereyağı ve tuzu ilave edin. 2 dakika kaynatın. Ocaktan alın. Dereotu, kuşkonmaz ve kabak çekirdeği ile süsleyip servis yapın.