Kuzukulağı Çorbası Tarifi
Basit, lezzetli ve doyurucu kuzukulağı çorbası nasıl yapılır? Kuzukulağı çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yıkanmış kuzukulağını süzgece alın. İyice süzüldükten sonra saplarını kesip, yapraklarını ince kıyın. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Tuz ekledikten sonra kuzukulağını ilave edin. 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
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2
Süzme yoğurdu bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp, yoğurda katın ve tekrar çırpın. Daha sonra çorbaya ilave edin ve karıştırın.
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3
Üzeri için bir tavaya aldığınız tereyağında toz kırmızı biberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.
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4
Kepek ekmeği dilimlerini küçük küpler halinde kesin ve yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kızartın. Çorbayla birlikte servis yapın.
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