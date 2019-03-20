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Kuzukulağı Çorbası Tarifi

Kuzukulağı Çorbası Tarifi
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Basit, lezzetli ve doyurucu kuzukulağı çorbası nasıl yapılır? Kuzukulağı çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yıkanmış kuzukulağını süzgece alın. İyice süzüldükten sonra saplarını kesip, yapraklarını ince kıyın. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Tuz ekledikten sonra kuzukulağını ilave edin. 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

  • 2

    Süzme yoğurdu bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp, yoğurda katın ve tekrar çırpın. Daha sonra çorbaya ilave edin ve karıştırın.

  • 3

    Üzeri için bir tavaya aldığınız tereyağında toz kırmızı biberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.

  • 4

    Kepek ekmeği dilimlerini küçük küpler halinde kesin ve yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kızartın. Çorbayla birlikte servis yapın.

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