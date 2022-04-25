Kesme Çorbası
Yöresel lezzetlerimizden birisi olan kesme çorbası tarifi en çok denenen çorba tarifinden birisi. Vitamin deposu olan kesme çorbası tarifini akşam yemekleriniz için hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mercimeği yıkayıp tencereye alın. Üzerine beş parmak geçecek kadar su koyup mercimek yumuşayana kadar haşlayın.
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2
Ayrı bir yerde doğranmış soğanı tereyağında soteleyin. Üzerine salça, toz kırmızıbiber ve nane ekleyip bir iki çevirerek sokariç adı verilen karışımı elde edin.
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3
Sokariçi mercimeğin üzerine gezdirip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, erişteyi ekleyin. 10-15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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