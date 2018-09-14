Köfteli Hamurlu Çorba Tarifi
Mini mini köftelerin yer aldığı bir çorba çeşidi. Peki bu lezzetli çorba nasıl yapılır? Neler kullanılır? İşte köfteli hamurlu çorba tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Köfte için kıymayı tuz ve karabiberle yoğurun. Harçtan nohut büyüklüğünde köfteler yaparak ayçiçek yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
-
2
Hamur için un, tuz ve suyu yoğurup katı kıvamlı bir hamur elde edin. Gerekirse su miktarını artırabilirsiniz. Hamuru bol unlayarak oklava yardımıyla yuvarlak açın. Yufkayı oklavaya sarıp, ortasından oklavayı çıkarın ve ortadan ikiye kesin.
-
3
Erişte kalınlığında küçük şeritler yapın ve daha sonra küçük kareler kesin. Çorba için et suyu, domates suyu ve 1 yemek kaşığı tuzu 5 su bardağı suya ekleyip kaynatın.
-
4
Hamurların yarısını karıştırarak dikkatlice suya atın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kalan hamuru bir mutfak bezi üzerinde kurutun ve bir kenara (daha sonra yine bu çorbayı yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz ) kaldırın.
-
5
Hamurlar pişince köfteleri içine atın. Ayrı bir yerde yoğurt, nişasta, yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu iyice çırpın. Kesilmemesi için çorbaya 2 su bardağı soğuk su ekleyin.
-
6
Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye ilave edin. Kaynayınca, tereyağı ile naneyi kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL