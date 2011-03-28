Tarif Ara
Öğünler Zeytinyağlılar Zeytinyağlı ıspanak

Zeytinyağlı Ispanak

Zeytinyağlı Ispanak
ORTA

Doğal lezzeti ve hafifliğiyle zeytinyağlı ıspanak, sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Favalı Enginar
ORTA 30 DAKİKA

Favalı Enginar

Zeytinyağlı Havuç
KOLAY

Zeytinyağlı Havuç

Levrekli Kereviz Dolması
ORTA

Levrekli Kereviz Dolması

Kabak Çiçeği Dolması
ORTA

Kabak Çiçeği Dolması