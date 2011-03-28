Zeytinyağlı Ispanak
Doğal lezzeti ve hafifliğiyle zeytinyağlı ıspanak, sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayıklanmış ve yıkanmış ıspanağı doğrayın. Zeytinyağını tencereye alın ve ince kıyılmış soğanı pembeleştirin. Üzerine kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edip yumuşayana kadar kavurun.
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2
Ispanağı ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte 5-10 dakika pişirin. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alın. Ilık olarak servis yapın.
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