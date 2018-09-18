Filizli Bahar Çorbası Tarifi
Çorbalar sağlıklı ve lezzetlidir. İşte onlardan birisi olan filizli bahar çorbası. Filizli bahar çorbası nasıl yapılır? Filizli bahar çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencere kaynamış suya bezelye filizlerini atıp kısık ateşte 5 dakika haşlayın. Üzerine nohut filizlerini ilave edip 3 dakika haşlayın.
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2
Sonra buğday filizleri ve pazıyı da ekleyip 1 dakika haşlayın. Süzgece alıp, suyunu iyice süzün. Ayrı bir yerde yoğurt, kıyılmış nane, zeytinyağı, su ve tuzu iyice çırpın.
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3
Haşlanmış filizli karışımı bir kaseye alın. Yoğurtlu karışımı ilave edip harmanlayın. Üzerlerini filizlerle süsleyip soğuk olarak servis yapın.
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