Düğün Çorbası Tarifi
Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti bir tencereye alıp yüksek ateşte mühürleyin. Daha sonra üzerine bütün soğan, defne yaprağı, karabiber ve suyu ilave edip et yumuşayana dek pişirin.
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2
Eti ve sebzeleri sudan alıp süzün. Süzdüğünüz çorba suyunu yeniden ocağa oturtun. İçine küçük parçalar halinde didiklediğiniz eti ekleyin.
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3
Çorbanın terbiyesi için yumurta sarısı, un ve limon suyunu birlikte çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp üzerine ekleyin ve karıştırın. Azar azar ve karıştırarak tencereye ekleyin.
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4
10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip pul biber ekleyin ve altını kapatın. Çorbayı kaselere alın üzerine sos gezdirip servis yapın.
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