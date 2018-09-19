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Öğünler Çorba Düğün çorbası tarifi

Düğün Çorbası Tarifi

ORTA 15 DAKİKA

Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Eti bir tencereye alıp yüksek ateşte mühürleyin. Daha sonra üzerine bütün soğan, defne yaprağı, karabiber ve suyu ilave edip et yumuşayana dek pişirin.
  • 2
    Eti ve sebzeleri sudan alıp süzün. Süzdüğünüz çorba suyunu yeniden ocağa oturtun. İçine küçük parçalar halinde didiklediğiniz eti ekleyin.
  • 3
    Çorbanın terbiyesi için yumurta sarısı, un ve limon suyunu birlikte çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp üzerine ekleyin ve karıştırın. Azar azar ve karıştırarak tencereye ekleyin.
  • 4
    10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip pul biber ekleyin ve altını kapatın. Çorbayı kaselere alın üzerine sos gezdirip servis yapın.

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