Fırında Patates Oturtma

Patates Oturtma Yapmanın Püf Noktaları?

Maydanoz ve patates kızartması ile süsleyip servis yapın.

Patateslerin kararmaması için tuzlu soğuk suda bekletmelisiniz. Bu sayede daha lezzetli ve kararmamış patatesler elde edeceksiniz.

Kıymayı kavururken çok kurutmamaya özen gösterin. Sulu kalan harcınız patatesle daha iyi bütünleşecektir.

Patates oturtma çok sulu bir yemek değildir. Üzerine eklediğiniz sosun patateslerin boyutunu geçmemesine özen göstermelisiniz.

Fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika bekletmek patateslerin iyice sosunu çekmesini sağlar ve daha lezzetli bir yemek ortaya çıkar.

Patates Oturtma Neyle Uyum Sağlar?

Patates oturtma birçok akşam yemeği gibi yancılarla daha lezzetli hale gelir.

Tamamlayıcı Yancılar:

Patates oturtmanın yanına yapacağınız bir pilav yemeği tamamlayacaktır.

Ferahlatıcı Yancılar:

Yanına hazırlayacağınız cacık ya da süzme yoğurt yemeğin ağır lezzetini alacak ve ferahlık katacaktır.

Yanına hazırlayacağınız mevsim salata patates oturtmayla birlikte mükemmel bir uyum yakalayacaktır.

Başlangıç:

Öncesinde içeceğiniz bir mercimek çorbası midenizi rahatlatacaktır. Hem bir menü oluşturmak hem de midenizi rahatlatmak için ideal seçenektir.