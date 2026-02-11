Fırında Patates Oturtma
Türk mutfağının en sevilen tarifine farklı bir yorum. Tencere yapılmasına alıştığınız patlıcan oturtma tarifini sizin için fırında pratik bir tarife dönüştürdük.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Adım Adım Fırında Patates Oturtma Tarifi
Küp doğranmış soğanı 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağda soteleyin. Kıyma, kıyılmış biber, doğranmış domates ekleyip sotelemeye devam edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz ilave edin.
-
2
Patateslerin kabuklarını temizleyip, enlemesine ortadan ikiye kesin. İçlerini küçük bir kaşıkla oyup, yıkayın. İyice kurulayıp, kalan ayçiçeği yağda hafifçe kızartın.
-
3
Pişirme kabına yerleştirip, içlerini kıymalı harçla doldurun. Ayrı bir yerde salçayı su ile açıp, patateslerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, patatesler yumuşayana dek pişirin.
-
4
Maydanoz ve patates kızartması ile süsleyip servis yapın.
Patates Oturtma Yapmanın Püf Noktaları?
Patateslerin kararmaması için tuzlu soğuk suda bekletmelisiniz. Bu sayede daha lezzetli ve kararmamış patatesler elde edeceksiniz.
Kıymayı kavururken çok kurutmamaya özen gösterin. Sulu kalan harcınız patatesle daha iyi bütünleşecektir.
Patates oturtma çok sulu bir yemek değildir. Üzerine eklediğiniz sosun patateslerin boyutunu geçmemesine özen göstermelisiniz.
Fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika bekletmek patateslerin iyice sosunu çekmesini sağlar ve daha lezzetli bir yemek ortaya çıkar.
Patates Oturtma Neyle Uyum Sağlar?
Patates oturtma birçok akşam yemeği gibi yancılarla daha lezzetli hale gelir.
Tamamlayıcı Yancılar:
Patates oturtmanın yanına yapacağınız bir pilav yemeği tamamlayacaktır.
Ferahlatıcı Yancılar:
Yanına hazırlayacağınız cacık ya da süzme yoğurt yemeğin ağır lezzetini alacak ve ferahlık katacaktır.
Salatalar:
Yanına hazırlayacağınız mevsim salata patates oturtmayla birlikte mükemmel bir uyum yakalayacaktır.
Başlangıç:
Öncesinde içeceğiniz bir mercimek çorbası midenizi rahatlatacaktır. Hem bir menü oluşturmak hem de midenizi rahatlatmak için ideal seçenektir.
