Firik Pilavı Eşliğinde Hindi Tandır
Özellikle yılbaşı menüleri için tercih edilen fırında hindi tarifini sizler için hazırladık. Bu sene ilk kez deneyecekler için de lezzetli bir hindi tarifi arayanlara firik pilavı eşliğinde fırında hindi tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hindi tandır için çelik veya döküm tencereye 2 kat pişirme kağıdı yayın. İçine tüm tandır malzemesini koyun. Üzerini pişirme kağıdı ile kaplayıp kısık ısıda 2 saat pişirin. Sürenin sonunda kontrol edip eti kemiklerinden ayrılacak kadar pişmişse ocaktan alın.
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2
Firik pilavı için firik bulgurunu sıcak su ile yıkayıp kenara alın. Tereyağını eritip kıyılmış soğanı karamelize olana kadar kavurun. Firik ve pilavlık bulguru katıp, tuz ve karabiberini ayarlayın. Haşlanmış nohut, et suyu, tuz ve karabiber ekleyin. pilav suyunu çekene kadar pişirin. 5 dakika dinlendirip servis tabağına alın.
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3
Hindiyi kemik ve derisinden ayırıp iri parçalar halinde bölün. Pilavın üzerine yerleştirin. Nar serpip servis yapın.
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