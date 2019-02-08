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İç Pilav

İç Pilav
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Ciğer ve pirincin baharatlarla harmanlanmış en lezzetli hali

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletin. Süzüp birkaç kez sudan geçirin ve kenara alın. Tereyağı ve sıvı yağı bir tencereye alıp ısıtın. Üzerine küp doğranmış soğan ve dolmalık fıstık ekleyip renkleri dönene dek kavurun.

  • 2

    Ciğeri ilave edip kavurun. Pirinç, şeker, kuş üzümü, tuz, su ve baharatları katın. Kapağı kapalı olarak kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Kıyılmış dereotu ekleyip servis yapın.

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