Zeytinyağlı Enginar Dolması

Enginarları düz bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su, zeytinyağı, kesme şeker, limon suyu ve tuz ekleyip kapağı kapalı olarak yumuşayana dek pişirin. Asma yapraklarını kaynayan suya atıp bir-iki dakika bekletin. Daha sonra soğuk sudan geçirin.