Vitaminli Tavuk
Hiç vakit kaybetmeden, kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tavuk yemeği yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise hemen hazırlayabileceğiniz Vitaminli Tavuk tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk etini iri parçalar halinde doğrayın. Kimyon ve kişniş tohumunu havanda dövün. Derin bir kasede 1 yemek kaşığı sadeyağ, tavuk, tuz, karabiber, kimyon, kişniş tohumunu, defne yaprağı, biberiye, limon kabuğu ve limon suyunu karıştırın. Kaseyi streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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2
Kırmızı soğanları 4'e bölün. Havuçları temizleyip irice doğrayın. Kapya biberleri temizleyip irice doğrayın. Tavukları buzdolabından çıkarın. Tüm malzemeyi karıştırıp fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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