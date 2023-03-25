Peynirli Patates Graten
Et ve tavuk yemeklerine harika bir yancı arıyorsanız çok düşünmeyin deriz biz. Nefis mi nefis bol peynirli patates graten tarifiyle salatalara rakip var. Şimdiden ellerinize sağlık.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patateslerin kabuklarını soyup ince dilimleyin. Tereyağını bir sos tenceresine alıp eritin. Üzerine krema, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
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2
Bir fırın kabına patates dilimlerini aralarına ince dilimlenmiş sarımsak ve kremalı sos koyarak kat kat yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yumuşayana kadar pişirin.
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3
Fırından almadan 7-8 dakika önce rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin ve peynir eriyip kızarana kadar pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.
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