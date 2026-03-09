Kapadokya'nın En İyi Restoranları

Kapadokya sadece balonlar ve peri bacalarıyla değil, aynı zamanda doğal lezzetleri ve geleneksel dokularla sarmalanmış mekanlarıyla da öne çıkıyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar Anadolu'nun köklerinden esintileri ve yöresel lezzetleri deneyimleyebilir, eşsiz manzaraların tadını çıkarabilirsiniz.

Revithia Kapadokya, Ürgüp

Ürgüp'te taş mimarisiyle dingin bir atmosferde konumlanan Revithia, Kapadokya coğrafyasının gastronomi kültürünü lezzetli tadım menüsüne yansıtıyor. 1 Michelin Yıldızına sahip olan restoran, yerel ürünlerle hazırlanan sekizli ve beşli menü sunarken, dileyenler için vegan ve çocuk menüleri de bulunduruyor.

Kayakapı Mahallesi, Davut Ağa Sokak No:1, 50400 Ürgüp/Nevşehir

Zeferan Restaurant, Ürgüp

Selçuklu ve Osmanlı Mimarisiyle öne çıkan dekorasyonu, bahçe manzarası ve bölgesel yemekleriyle Zeferan, Kapadokya'nın beğenilen restoranları arasında yer alıyor. Azeri mutfağının lezzetlerini misafirlerine sunuyor. Yerel üreticilerden alınan sağlıklı malzemeler öne çıkıyor. Şah pilavı özellikle seviliyor.

Mustafapaşa Köyü Yeni Mahalle Ürgüp Sokak No:11 AJWA Cappadocia Hotel alanı içindedir, 50402 Ürgüp/Nevşehir

Seki Restaurant, Uçhisar

Argos in Cappadocia otelinin eşsiz atmosferinde yer alan Seki, Kapadokya'nın çok ödüllü restoranı. Adını otelin teraslı bahçesinden alıyor. Sürdürülebilirlik anlayışıyla yola çıkan restoran otelin bahçesinden toplanan yerel ve organik malzemelerle hazırlanan menüleriyle hizmet veriyor.

Tekelli, Kayabaş Sk. No:23, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Lil'a Restaurant by Museum Hotel, Uçhisar

Museum Hotel'de yer alan Lil'a, Relais & Châteaux üyesi olarak Anadolu'nun lezzetlerini modern yorumlarla misafirlerine sunuyor. Fine dining adreslerinden olan mekan, Kapadokya'ya özel geleneksel tatlarla bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Keklik mantısı, Mersin karidesi, dana kaburga, dolma ve kıtır katmer menüde öne çıkıyor.

Eski, Tekelli, Göreme Cd. No:2, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Old Greek House, Ürgüp

Asmalı Konak adıyla bilinen ve dizinin de çekildiği yer olan Old Greek House, 1992'den beri otel olarak hizmet veren toplam 15 odaya sahip bir konak. Geniş avlusu ve terası bulunan konak, en ünlü restoranlar arasında yer alıyor. Mekânın sevilen lezzetleri Emine Hanım'a ait. Ev yemeklerinin yoğunlukta olduğu menüde saç kavurma, dolma, karnıyarık, testi kebabı ve turşular öne çıkıyor.

Davutlu, Şahin Cd. No:12, 50420 Mustafapaşa/Ürgüp/Nevşehir

Cappadocia Sunrise Breakfast, Göreme

Manzarası, atmosferi ve sakinliğiyle sevilen popüler kahvaltı rotaları arasında yer alan Cappadocia Sunrise Breakfast, sıcak hava balonlarını ve gün ışığını izleyebileceğiniz bir mekân. Mezeler, taze ürünler, peynirlerle dolu serpme kahvaltı keyfi sunuyor.

Nevşehir TR, Nefit Mevkii, 50180

Nahita Restaurant, Uçhisar

2023 yılında kapılarını açan Nahita, Anadolu'nun köklü mutfağını modern yorumlarla sunuyor. Sürdürülebilirliğe odaklanan mekân, yerel ve organik ürünler kullanıyor. Kapodokya'nın tarihi ve kültüründen esinlenen mutfağında aynı zamanda balkabaklı tarhana çorbası, firik cacığı, peynir tabağı, makarnalar ve vegan seçenekler öne çıkıyor.

Tekelli, Kayabaş Sk. No: 23, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Safran Terrace Restaurant, Göreme

Göreme'de konumlanan Safran, popüler teras kahvaltılarının sevilen bir adreslerinden. Safran Cave Hotel'in mutfağından servis edilen serpme kahvaltı ve vadiye karşı manzarasıyla öne çıkıyor. Doğal ve ev yapımı ürünlerle hazırlanan açık büfesi de bulunuyor. Peri bacaları manzarasıyla güne dingin bir başlangıç imkânı sunuyor.

Safran Cave Hotel, orta mahalle, Kağnı Yolu Sk. no:3, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Seten Restaurant Cappadocia, Göreme

Misafirlerinin uzun yıllardır sevilen mekânı olan Seten, Anadolu mutfağının zengin gastronomi deneyimini şık dokunuşlarla buluşturuyor. Akşam yemekleri için tercih edilen mekân, Peri bacaları manzaralı terasıyla öne çıkıyor. Meze çeşitleri, yaprak sarma, testi kebabı, mantı, içli köfte ve kabak çiçeği dolması sevilen lezzetler arasında.

Aydınlı Mah, Çakmaklı Sk. No:35, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Oscar Steak House, Göreme

Kapadokya'nın kalbinde yer alan, et severlerin buluşma noktası Oscar Steak House, muhteşem manzarası ve peri bacalarıyla çevrili otantik atmosferiyle öne çıkıyor. Geleneksel ve modern lezzetlerin bir arada yer aldığı, özenle hazırlanan menüsünde köfteler, hamburgerler, testi kebabı, soslu sebze salatası ve çorbalar seviliyor.

Avcılar Mahallesi, İsali- Gaferli- Avcılar, Aydın Kırağı Sk. No 19/a, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Görseller: Instagram