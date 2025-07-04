Lezzetli Vegan Tatlılar Bulabileceğiniz Noktalar

VEGAN MASA (Kadıköy, Beşiktaş - İstanbul)



Uzun yıllardır Beşiktaş'ta hizmet veren Vegan Masa, şubat ayında Kadıköy şubesiyle Anadolu yakasına da merhaba dedi. Aslında bir vegan taş fırın pidecisi olan mekân, lahmacun ve çeşitli pideleriyle ünlü olsa da tatlı menüsü de oldukça iddialı. Geleneksel Türk tatlılarının bitkisel alternatiflerini sunan Vegan Masa'da, badem sütünden yapılan supangle, kazandibi ve muhallebi, yulaf sütünden sütlaç ve fıstıklı kadayıf gibi lezzetler bulunuyor. Tatlılarını dilerseniz vegan dondurma eşliğinde deneyebilirsiniz.

TELEZZÜZ (Kuzguncuk - İstanbul)



Kuzguncuk'taki Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde yer alan ve yeşil Michelin yıldızına sahip olan Telezzüz, vegan fine dining deneyimi sunan seçkin bir mekân. Osmanlı ve Türk mutfağından ilham alan modern yorumları ve şık ambiyansıyla baştan sona duyusal bir deneyim sunuyor. Beş ve sekiz aşamalı tadım menülerinin yanı sıra alacart seçenekleriyle de dikkat çeken restoran, menüsünü mevsimsel olarak yeniliyor. Kış menüsünde; çikolata ve cennet hurmasından yapılan krema ile hazırlanan 'hurma' ya da 'hurmamama', fermente armut ve espresso soslu 'armudun iyisi', kestaneli sufle ile vanilyalı dondurmasıyla 'Taksim' gibi yaratıcı tatlılar öne çıkıyor.

NUTCASE (Gayrettepe - İstanbul)



Gayrettepe'nin yeni lezzet duraklarından Nutcase, rafine un ve şeker kullanmadığı tatlılarıyla, temiz ve doğal içerikli lezzetler sunuyor. Hindistan cevizi sütü ve hurma suyuyla hazırlanan 'panna cotta', 'çikolatalı mousse ve dondurma', badem unundan yapılan 'limon marzipan', 'vişneli ve fındıklı truffle' gibi tatlıları menüsünde bulabilirsiniz. Ayrıca ısıya maruz bırakmadan üretilen kaju bazlı raw pasta, tiramisu ve cheesecake gibi seçeneklerle tatlı tutkunlarına geniş bir yelpaze sunuyor.

INPUT HEALTHY FOODS (Çankaya - Ankara)



Ankara Üsküp Caddesi'nde bulunan Input Healthy Foods, büyük ölçüde glutensiz ve rafine şekersiz menüsüyle dikkat çekiyor. Menüsünde tatlıların yanı sıra, burger, bowl ve sandviç gibi farklı seçenekler sunan mekân, sipariş üzerine özel pasta da hazırlıyor. Özellikle pazar günleri düzenlenen 'tea break' konsepti oldukça keyifli; mini club sandviçler, Hindistan cevizi yoğurdu ve granola ile hazırlanan parfeler, cupcake'ler ve sınırsız çay eşliğinde tatlı bir mola verebilirsiniz.

YAYA RAW (Alsancak - İzmir)



Alsancak'ta yer alan Yaya Raw, sadece vegan değil, aynı zamanda glutensiz, rafine şekersiz ve temiz içerikli tatlılarıyla zengin bir menü sunuyor. Kuruyemişlerden elde edilen unlar kullanıyor, hurmayla tatlandırılıyor ve yerel ilaçsız ürünler tercih ediliyor. Badem ve fındık unuyla yapılan dark chocolate tart, orman meyveli ve elmalı armutlu crumble çeşitleri, Hindistan cevizi sütüyle hazırlanan tiramisu ve sufle gibi birçok seçenek mevcut. Ayrıca raw çarkıfelek meyveli ve mangolu cheesecake ile banana bread gibi lezzetleri de deneyebilirsiniz. Yaya Raw, bitkisel peynir ve yoğurtlarını da satışa sunarak vegan mutfağını evinize taşıyor.

LEVEL (Kaleiçi - Antalya)



Kaleiçi'nde yer alan Level, samimi atmosferi ve tamamen glutensiz, rafine şekersiz menüsüyle öne çıkıyor. Çölyak rahatsızlığı olanlar için güvenli bir seçenek olan mekân, tatlı menüsünde yaban mersinli ve böğürtlenli raw cheesecake, çikolatalı avokado puding, pankek ve dondurma gibi vegan seçenekler sunuyor. Ayrıca zengin menüsüyle başlangıçlardan sandviçlere, smoothie'lerden rengarenk bowl'lara kadar geniş bir lezzet yelpazesi var.