Leziz Mezeler İçin Doğru Adresler

MEZZİNİ MEZE VE YÖRESEL ÜRÜNLER

İstanbul, Üsküdar

2022 yılında açılan, Medine Kaya tarafından kurulan ve işletilen Mezzini, İstanbul Anadolu yakasının en başarılı mezecilerinden. Organik tarım ve kaliteli malzemeye oldukça önem gösteren Medine Hanım, kullandığı tüm ürünleri kendi çiftliğinde üretiyor. Organik tarım, taze ürün kullanımı ve lezzeti dışında minimalist, ferah ve aydınlık bir dükkana da sahip. Günde 20'ye yakın meze çeşidi sunan Mezzini'de mezenin yanı sıra turşu, ev yapımı salça, çeşitli soslar, reçel, çorba, el yapımı çikolata, ev tarhanası, nar ekşisi, zeytinyağı, reyhan şerbeti gibi kendi ürettikleri farklı lezzetler de yer alıyor. @mezziniacibadem

UZMAN MEZECİ TUŞBA

İstanbul, Şişli

1968 yılında Vartar Türker ve Meze Ustası Doğan Yörükoğlu tarafından kurulan Uzman Mezeci Tuşba 1976'da 14 yaşından beri orada çıraklık yapan Tuncay Baykal ve kardeşleri Tuner ve Selahattin Baykal kardeşler tarafından devir alınmış. Günlük yaklaşık 25-30 meze çeşidini taptaze sunan mezeci, tüm hazırlıklarını akşamdan yaparak sabah 06:00'da da pişirmeye başlıyorlar. Tuşba'da Yunanistan, Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkeden de çeşit çeşit ürünler satılıyor... @tusbauzmanmezeci

BODRUM'UN MEZECİSİ

Bodrum, Bitez

Çağlan Tütüncüoğlu tarafından 2010 yılında kurulan, her gün yaklaşık 35-40 çeşit meze ve ara sıcak ile hizmet sunan Bodrum Mezecisi'nde al-götür hizmeti de veriliyor. Mezelerde; iyi denetimli tarım ürünleri, ev yapımı salçalar ve Kuzey Ege'den temin edilen organik zeytinyağlar kullanılıyor. @bodrumunmezecisi

ZEYTİN DALI MEZE VE BÖREK EVİ

İzmir, Karşıyaka

10 seneden bu yana Karşıyaka Çarşı'da bulunan, sahibi ve işletmecisi Canan Hanım dışında 6 kadının daha çalıştığı Zeytin Dalı'na giden herkes büyük mutlulukla çıkıyor. Evde çocuklarına hazırladıkları yemeklere gösterdikleri özenle müşterilerine de mezeler hazırlayan bu 7 kadın, mevsimsel ve taze ürünler ile üretim yapıyor. Günlük yaklaşık 65 çeşit meze çeşidi sunan bu işletme İzmir'de her geçen gün popülerliğini artırıyor. @zeytindalimeze

MEZZEHANE

Ankara, Çankaya

2019 yılında Şef Duygu Turay tarafından Ankara'da kurulan Mezzehane'de tüm lezzetler taze taze günlük olarak hazırlanıyor. Gidip dükkandan seçip alabileceğiniz gibi özenle hazırlanan cam kavanozlar ile hazırlanan paket servisi de tercih edebilirsiniz.

@mezzehane