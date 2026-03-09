İstanbul'un Romantik Buluşma Mekanları

Izaka Terrace, Beyoğlu

Büyüleyici Boğaz manzarasıyla Izaka Terrace, CVK Park Bosphorus Hotel'in terasında misafirlerini şık ve romantik bir atmosferde ağırlıyor. Fine dining restoranın öne çıkanları arasında suşi menüsü, kalamar tava, tereyağlı karides ve risotto yer alıyor. Zengin bir meze menüsü sunuyor. Haftanın bazı günleri yemeklere canlı müzik de eşlik ediyor.

Gümüşsuyu, İnönü Cd. No:8, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Hidden House, Bebek

Hidden House şehrin karmaşasından uzakta huzurlu atmosfere sahip spor-şık bir mekân ve Bebek'in sevilen gastronomi durakları arasında yer alıyor. Şömine başında veya dingin bahçesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akdeniz mutfağı ağırlıklı menüsünde doğal ve sağlıklı lezzetler öne çıkıyor. Özellikle kahvaltı ve öğle yemeği buluşmaları için değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Bebek, küçükbebek caddesi, Yeniyol Çk. 2A, 34342 Beşiktaş/İstanbul

Nobu İstanbul, Şişli

Şef Nobu Matsuhisa'nın dünyaca ünlü Japon-Peru mutfağını deneyimleyebileceğiniz Nobu İstanbul, panoramik Boğaz manzarası, terası, tadım menüleri ve birbirinden özel lezzetleriyle öne çıkıyor. Lüks ve modern atmosferiyle özel buluşmalar için tercih edebileceğiniz bir mekân.

Askerocağı caddesi, Elmadağ Cd. Süzer Plaza No:6, 34367 Şişli/İstanbul

Frankie, Beyoğlu

Boğaz ve Tarihi Yarımada manzaralı Galataport'ta konumlanan Frankie, geniş terasa sahip iki katlı romantik bir mekân. Özel buluşmalar ve kutlamalar için tercih edilen mekânın menüsünde, et ve tavuk seçeneklerin yanı sıra deniz mahsülleri ve tatlılar öne çıkıyor. İçecek menüsünde imza lezzetler bulunuyor. Bazı akşamlar yemek sonrası dj performans ile devam ediyor.

Galataport, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. O Blok Kat:2, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Il Cortile, Beyoğlu

Il Cortile, İtalyan mutfağının lezzetlerini en modern haliyle sunuyor. Özellikle akşam yemekleri için tercih edebileceğiniz sofistike ambiyanslı mekânın menüsünde makarnalar, pizzalar, Crème brûlée ve tiramisu gibi tatlılar öne çıkıyor.

Bereketzade, Galata Kulesi Sk. No:14 D:20, 34420 Beyoğlu/İstanbul

La Plage No:14, Bağdat Caddesi

Bağdat Caddesi'nde Plaj Yolu sokağının popüler mekanlarından biri olan La Plage No:14, öğle veya akşam yemekleri için tercih edebileceğiniz modern ve şık bir mekân. Et yemeklerinin yanı sıra makarnalar, tatlılar ve zengin içecek menüsündeki imza lezzetleri de deneyebilirsiniz.

Suadiye, Plaj Yolu Sk. No:14B, 34740 Kadıköy/İstanbul

Barnathan İstanbul, Galata

Galata Kulesi manzaralı Barnathan Apartmanı'nda yer alan Barnathan Garden ve Barnathan Roof, iki keyifli mekân olarak misafirlerini ağırlıyor. Her iki mekânı da kahvaltı, öğle veya akşam yemeği için tercih edebilirsiniz. Türk ve Dünya mutfağı ağırlıklı menüde, deniz mahsülleri, makarnalar, salatalar ve vegan seçenekler de yer alıyor.

Şahkulu, Tımarcı Sk. No:1, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Nite İstanbul, Ortaköy

Panoramik Boğaz manzarasıyla öne çıkan Nite İstanbul, romantik buluşmaların ve özel kutlamaların sevilen adreslerinden. Modern iç mekân tasarımlı sofistike mekânda, dingin bir ambiyansla başlayan akşamın ilerleyen saatleri daha canlı bir hal alıyor. Zengin menüsünde bonfile çeşitleri, karides, salata seçenekleri ve imza içecekler öne çıkıyor.

Ortaköy, Dereboyu Cd. No:10, 34347 Beşiktaş/İstanbul

The Ordinary, Bomonti

Sıcak atmosferiyle İtalyan mutfağı ağırlıklı menüsünü misafirlerine sunan The Ordinary, Bomonti'nin tercih edilen romantik buluşma mekanları arasında yer alıyor. Rahat atmosferli mekânda pizza ve makarnaların yanı sıra enginar salatası, kestaneli trüflü risotto, portakallı mozarellalı pancar, taş fırından Akdeniz biberleri ve ricotta çok tercih ediliyor.

Cumhuriyet mahallesi silahşör caddesi Now Bomonti Blok no: 75/A, 34380 Şişli/İstanbul

The Townhouse İstanbul, Bağdat Caddesi

The Townhouse, İngiliz tarzı minimalist tasarımı ve rahat atmosferiyle günün her saati değerlendirebileceğiniz romantik buluşmaların adresi olan bir mekân. Arkadaş buluşmaları ve özel kutlamalar için de ideal. Atıştırmalıklar, burgerler, et yemekleri, makarnalar ve imza içecekler menüde öne çıkıyor.

Suadiye, Plaj Yolu Sk. No13, 34740 Kadıköy/İstanbul

