Ev Dışı Ortamlarda Çocuk Beslenmesi

Nelere Dikkat Etmeli? Besleyici Ve Güvenli Seçimler Neler Olmalı?

Nisan ayına bir haftalık ara tatil ile başlıyoruz ve ebeveynler olarak endişemiz başlıyor: 'Şimdi yine oturttuğumuz beslenme düzeni alt üst mü olacak?!' Çocuklar dışarıda vakit geçirdiğinde, bir gezide veya tatilde, beslenme düzenleri değişebilir. Geniş aile veya arkadaş ziyaretleri ana öğünlerin yerini şekerli gıdaların almasına sebep olabilir; gezip görmeli bir tatilde beslenme düzeni aksayabilir, hatta bazen yurt dışında bilmediğimiz bir bölgede paketli atıştırmalıklara, fast food seçeneklerine mecburen maruz kalabiliriz. Öncelikle sevgili ebeveyn, panik yok. Olur böyle düzensizlikler, bunlar hayatın tadı tuzu. Kısa tatillerde, çocukların beslenmesinde bu tarz aksamalara toleranslı olmakla birlikte, çocukların ev dışında da dengeli ve sağlıklı beslenmesini sağlayabilmek için yapabileceklerimiz var. Tatil dönemlerinde ve seyahatlerde işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm bazı pratik öneriler hazırladım.

1) Önceden Planlayın

Dışarıda yemek yenecekse veya uzun saatler ev dışında kalınacaksa, çocuğunuzun beslenmesini önceden planlamak büyük fark yaratır. Yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak açlık krizlerini önler ve çocuğunuzun sağlıksız yiyeceklere yönelmesini engeller.

Yanınızda Bulundurabileceğiniz Sağlıklı Atıştırmalıklar:

* Muz, elma, çilek gibi kolay taşınabilir taze meyveler

* Kuruyemiş ve kuru meyve karışımları

* Ev yapımı rafine şekersiz kurabiye, kek veya krakerler

* Termosta muhafaza edebileceğiniz yoğurt

* Tam tahıllı, fıstık ezmeli, peynirli, veya avokadolu sandviçler

* Fındık ezmeli, tahinli, fıstık ezmeli mini krep ve pancake'ler

2) Dışarıdaki Seçenekleri Doğru Değerlendirin

Restoran veya cafe'de yemek yenilecekse, çocuklar için daha sağlıklı seçenekler sunan yerleri tercih etmeye çalışın. Genellikle menülerde, çocuk menüsü altında patates kızartması, hamburger, çıtır tavuk, soğan halkaları gibi seçenekler bulunur ve ne yazık ki bu seçenekler çocuklar için hiç de sağlıklı değildir. Menüde mümkün olduğunca çocuk menüsü dışındaki seçeneklerden seçim yaparak yarım porsiyon sipariş etmeyi tercih edin. Izgara veya fırınlanmış et, balık seçenekleri, tam tahıllı, protein içeren makarnalar, mevsiminde ürünlerle hazırlanmış sebzeli ve etli menüler, besleyici çorbalar arasından seçim yapabilirsiniz. Kızartmalardan, aşırı yağlı, paketli ve işlenmiş olacağını düşündüğünüz seçeneklerden uzak durun.

3) Su Tüketimine Dikkat Edin

Ev dışında, çocuklar su içmeyi sıklıkla unutabilir. Özellikle sıcak havalarda su kaybı daha fazla olduğu için çocuğunuzun gün içinde yeterli su içtiğinden emin olun. Yanınızda mutlaka bir su şişesi bulundurun ve su içmesini sık sık hatırlatın.

4) Tatlı ve Atıştırmalıklarda Dengeli Olun

Tatlıları tamamen yasaklamak yerine, yanınızda sağlıklı tatlı alternatifleri bulundurun. Hurma veya bal ile tatlandırılmış atıştırmalıklar, yüzde 70 bitter çikolata içeren koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ürünler, tatlı taze ve kuru meyveler çocukların tatlı ihtiyacını karşılar. Sağlıklı alternatiflerle denge kurabilirsiniz. Dışarıda tatlı yemek istediğinde, bunun için bir gün planlayabilirsiniz.

5) En Az Bir Öğünü Evde Hazırlayın

Günü birlik bir geziye çıkıyorsanız, tüm öğünleri dışarıda planlamak yerine, yolculuk esnasında tüketebilecekleri haşlanmış yumurta & patates, peynir dilimleri, salatalık, havuç dilimleri, köfte & ekmek, ev yapımı mücver ve otlu börekler, humuslu tam tahılı sandviçler, zeytinyağlı yaprak sarma gibi ev yapımı ürünlerle bir öğünü bu ürünlerle geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Yolculuk esnasında sağlıksız içecekler satın almak isteyecekleri noktalarda mola vermemeyi tercih etmenizde fayda olacaktır. İçecek olarak termoslarında kefir veya ayran taşıyabilirsiniz.

6 ) Örnek Olun

Çocuklar beslenme konusunda ebeveynlerini örnek alır. Eğer siz çocuğunuza sağlıklı seçimler sunmaya çalışırken, kendiniz sürekli sağlıksız seçimler yapıyorsanız bu alışkanlığınızı gözden geçirmelisiniz. Elbette ara sıra yapılan kaçamaklar hayatın tadı tuzudur ancak sürekliliğe dönüşen bir durum varsa, unutmayın çocuğunuz da zamanla sizin tükettiklerinize yönelebilir.

Sizin İçin Hazırladığımız 3 Lezzetli ve Sağlıklı Tarif: