Vücudu Arındırmanın Tam Zamanı

Kış aylarında ağır besinler, az hareket ve toksin birikimi metabolizmayı yavaşlatır. Bu nedenle bahar detoksu yaparak sindirimi rahatlatmak, bağışıklığı desteklemek ve yaza enerjik bir şekilde hazırlanmak oldukça önemli. Ancak unutulmamalıdır ki detoks sadece sıvı beslenmek ya da aşırı

kısıtlayıcı diyetler yapmak değil; aksine, vücudu doğru besinlerle destekleyerek doğal arınma sürecini hızlandırmaktır. Öncelikle su tüketimini artırmak, toksinleri vücuttan atmanın en doğal ve etkili yolu. Kendinize su ile ilgili 22222 kuralı koyun. Sabah aç karnına 2 bardak, kahvaltıda 2 bardak, öğlen yemeğinde 2 bardak, ikindide 2 bardak ve akşam yemeğinde 2 bardak şeklinde içmeyi alışkanlık haline getirirseniz günlük ihtiyacınızı tamamlamış olursunuz. Günlük içtiğiniz kahve ve çayları sakın sudan saymayın. Çünkü bu içecekler vücuttan su atıcı etki gösterir. Aksine içtiğiniz her çay ve kahve için yarım bardak ekstra su içmeye özen gösterin. Ayrıca limon, taze nane veya salatalık ile zenginleştirilmiş sular, sindirimi rahatlatmaya ve vücudu ferahlatmaya yardımcı olacak. Günde 2-3 fincan içilen bitki çayları ise özellikle rezene, ıhlamur, ada çayı ve yeşil çay ödem atmaya ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olacak.

DOĞANIN DÖNGÜSÜNE AYAK UYDURUN

Baharın getirdiği bol sebze ve meyvelerden yararlanmak bu sürecin en önemli parçası. Mevsim sebzeleri ve meyvelerini bolca tüketmek büyük önem taşır. Enginar, kuşkonmaz, kabak ve semizotu gibi sebzeler hem antioksidan hem de vitamin-mineral açısından zengin. C vitamini içeriği yüksek çilek, yeşil erik, şeftali, kayısı gibi meyveler ise bağışıklığı destekler. Öğünlerde antioksidan içeriği yüksek besinlere (zencefil, zerdeçal, soğan, sarımsak) yer vererek vücudu doğal yollardan arındırabilirsiniz. Ayrıca bu mevsim, D vitamini seviyelerimizi artırmak ve güneşten gelen bu doğal şifadan en iyi şekilde yararlanmak için mükemmel bir zaman. Günde 15-30 dakika kadar direkt güneş ışığına (tercihen kol, bacak veya yüz gibi açık bölgelerden) maruz kalmak, vücudun ihtiyacı olan D vitamini üretimini destekler. Ancak cam arkasından alınan güneş ışığının D vitamini sentezi sağlamadığını ve güneş koruyucu kremlerin de sentezi önemli ölçüde azalttığını unutmamak gerekir. Besinler arasında ise yağlı balıklar (somon, sardalya, uskumru), yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, karaciğer ve vitamin ile zenginleştirilmiş gıdalar ile D vitamini ihtiyacına destek verilmelidir.



DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNEMLİ

Bahar aylarında düzenli egzersiz yapmak da detoks sürecini olumlu yönde destekler. Yürüyüş, yoga veya hafif kardiyo egzersizleri hem metabolizmayı hızlandırır hem de stres yönetimine katkı sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bireylerin sağlığını koruması amacıyla haftada 3 gün 50 dakika tempolu egzersiz yapılmasını önermektedir. Son olarak; yaza hazırlanırken uyku düzenine ve strese dikkat etmek gerekiyor. Kaliteli uyku, hormonal dengeyi koruyarak kilo kontrolüne ve enerji seviyesinin artmasına yardımcı olur. Stresten uzak, hareketli ve besleyici bir bahar dönemi geçirerek hem bedeninizi, hem zihnimizi bahara en iyi şekilde hazırlayalım.