EGZERSİZİN İYİ HİSSETMEYE VE MUTLULUĞA KATKISI

Yeni yıla başlamak, daha derin bir refah keşfine doğru yöneltiyor bizleri. Şüphesiz ki 'bütünsel refahı keşfetmek', mutluluğun temel taşlarından biri. Yani zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığı birleştirmek. Çünkü refahın bu yönlerinin birbirine bağlı bir doğası var.Egzersiz, fiziksel sağlığın ötesinde, bütünsel iyi hissetmeye de büyük katkı sağlıyor. Genel iyilik halini de doğrudan etkiliyor. Düzenli hareket, vücutta endorfin salgılar ve bu da ruh halini iyileştirir. Mutluluk hormonu endorfin, stresten arınmamıza yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, egzersizin depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunların semptomlarını hafifletebileceğini gösteriyor. Özellikle açık havada yapılan yürüyüşler, yalnızca fiziksel sağlığı desteklemekle kalmaz, zihni de rahatlatır. Düzenli spor yapmanın, özsaygıyı artırdığı, enerjiyi yükselttiği ve sosyal bağları güçlendirdiği de bir gerçektir. Aynaya baktığımızda dik bir duruş, ayakkabımızı bağlamak için eğildiğimizde belimiz ve dizimizde ağrı hissetmemek ve giydiklerimizi yakıştırdığımız bir vücut herkesi mutlu edecektir. Bununla birlikte, egzersiz sonrası vücudun hissettiği rahatlama, kişinin uyku kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Sonuç olarak, egzersiz, bütünsel iyi hissetmede ve mutluluğa giden yolda önemli bir araçtır; hem bedeni hem de ruhu besler, dengede tutar.

Peki bu açıdan baktığımızda sizce de düzenli egzersizi hayatımıza dahil etmek bir şansı hak etmiyor mu?