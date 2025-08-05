KuÅŸkonmazlÄ±, Unsuz Muffin
Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in yanÄ±nÄ±zda taÅŸÄ±yabileceÄŸiniz en saÄŸlÄ±klÄ± tariflerden biri: KuÅŸkonmazlÄ± Unsuz Muffin tarifimiz...
Malzemeler
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±
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1
KuÅŸkonmazlarÄ± 5 dakika suda haÅŸlayÄ±n ve yumuÅŸayÄ±nca ince dilimleyin. Yumurta, sÃ¼t, tuz ve karabiberi bir kapta Ã§Ä±rpÄ±n.
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2
Muffin kalÄ±bÄ±nÄ± yaÄŸlayÄ±n ve yumurtalÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kalÄ±plara dÃ¶kÃ¼n. KalÄ±plarÄ±n Â¾'Ã¼nÃ¼ doldurun. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ±n Ã¼zerine doÄŸranmÄ±ÅŸ kuÅŸkonmaz ve rendelenmiÅŸ kaÅŸar peynirini ilave edin.
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3
Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda 12 dakika piÅŸirin. IlÄ±nÄ±nca kalÄ±ptan Ã§Ä±karÄ±n ve servis edin.
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