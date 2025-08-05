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ÖÄŸünler Kekler KuÅŸkonmazlÄ±, unsuz muffin

KuÅŸkonmazlÄ±, Unsuz Muffin

KuÅŸkonmazlÄ±, Unsuz Muffin
KOLAY 15 DAKÄ°KA

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in yanÄ±nÄ±zda taÅŸÄ±yabileceÄŸiniz en saÄŸlÄ±klÄ± tariflerden biri: KuÅŸkonmazlÄ± Unsuz Muffin tarifimiz...

Malzemeler

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±

  • 1
    KuÅŸkonmazlarÄ± 5 dakika suda haÅŸlayÄ±n ve yumuÅŸayÄ±nca ince dilimleyin. Yumurta, sÃ¼t, tuz ve karabiberi bir kapta Ã§Ä±rpÄ±n.
  • 2
    Muffin kalÄ±bÄ±nÄ± yaÄŸlayÄ±n ve yumurtalÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kalÄ±plara dÃ¶kÃ¼n. KalÄ±plarÄ±n Â¾'Ã¼nÃ¼ doldurun. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ±n Ã¼zerine doÄŸranmÄ±ÅŸ kuÅŸkonmaz ve rendelenmiÅŸ kaÅŸar peynirini ilave edin.
  • 3
    Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda 12 dakika piÅŸirin. IlÄ±nÄ±nca kalÄ±ptan Ã§Ä±karÄ±n ve servis edin.

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