Kayısılı ve Bademli Kek

Yumurtaları büyük bir kasenin içinde çırpın. Badem unu, mısır irmiği ve balı ekleyip iyice karıştırın. Harcı, içi yağlanmış dikdörtgen bir kalıba doldurun. Üzerine kayısıları ekleyip hafifçe bastırarak hamura batmalarını sağlayın.