Kayısılı ve Bademli Kek
Mevsiminde kayısılarla yapılmış lezzetli bir kek...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalar şeklinde doğrayın.
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2
Yumurtaları büyük bir kasenin içinde çırpın. Badem unu, mısır irmiği ve balı ekleyip iyice karıştırın. Harcı, içi yağlanmış dikdörtgen bir kalıba doldurun. Üzerine kayısıları ekleyip hafifçe bastırarak hamura batmalarını sağlayın.
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3
Bolca file fındığı hamurun üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.
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