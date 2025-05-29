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Öğünler Kekler Kayısılı ve bademli kek

Kayısılı ve Bademli Kek

Kayısılı ve Bademli Kek
ORTA

Mevsiminde kayısılarla yapılmış lezzetli bir kek...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalar şeklinde doğrayın.

  • 2

    Yumurtaları büyük bir kasenin içinde çırpın. Badem unu, mısır irmiği ve balı ekleyip iyice karıştırın. Harcı, içi yağlanmış dikdörtgen bir kalıba doldurun. Üzerine kayısıları ekleyip hafifçe bastırarak hamura batmalarını sağlayın.

  • 3

    Bolca file fındığı hamurun üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.

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