Yenidünya Soslu Yulaflı Kek

Sos için yenidünyaların çekirdeğini çıkarıp küçük küp doğrayın. Küçük bir tencereye alıp üzerine şeker, su, limon suyu, vanilya ve karanfili ekleyin. Küçük bir kasede nişastayı 1 yemek kaşığı soğuk suyla çırparak açın. Hazırladığınız bu karışımı tencereye azar azar ekleyip karıştırın. Sos koyulaşana kadar 2-3 dakika daha pişirin. Koyulaşınca ocaktan alın ve içinden karanfilleri çıkarın.