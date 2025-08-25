Yenidünya Soslu Yulaflı Kek
Yulafın doyurucu lezzetiyle yenidünya meyvesinin tazeliğini buluşturan bu kek, sağlıklı ve hafif bir tatlı alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Derin bir kaba yumurtaları kırın. Üzerine şekeri ilave edip çırpma teli ile şeker eriyene dek çırpın. Zeytinyağı, süt ve tüm kuru malzemeleri içine ilave edin. İyice karıştırın. Yenidünyaların kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkarıp, küçük küp doğrayın. Unla harmanlayın. Fazla unu silkeleyin. Hamura ekleyip hafif karıştırın.
-
2
28 cm çapında kek kalıbının tabanına pişirme kağıdı serin. Üzerine kek karışımını ilave edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis tabağına alın.
-
3
Sos için yenidünyaların çekirdeğini çıkarıp küçük küp doğrayın. Küçük bir tencereye alıp üzerine şeker, su, limon suyu, vanilya ve karanfili ekleyin. Küçük bir kasede nişastayı 1 yemek kaşığı soğuk suyla çırparak açın. Hazırladığınız bu karışımı tencereye azar azar ekleyip karıştırın. Sos koyulaşana kadar 2-3 dakika daha pişirin. Koyulaşınca ocaktan alın ve içinden karanfilleri çıkarın.
-
4
Kekin üzerine pudra şekeri serpiştirin. Hazırladığınız sosu gezdirin. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.
