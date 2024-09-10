Bisküvileri rondo'dan geçirin ve un haline getirin. Eritilmiş tereyağını bisküviye ekleyip iyice karıştırın. Karışımı küçük boy ve kelepçeli bir kek kalıbının tabanına bastırarak yayın ve buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Labne peyniri ve şekeri mikser'le çırpın. Kremayı ekleyip karıştırın. Yumurtaları teker teker ilave edin. Her eklemeden sonra iyice çırpın. Un, vanilya ve nişastayı katıp karıştırın. Karışımı buzdolabında dinlenmiş tabanın üzerine dökün.Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin. Mandalina sosu için bir tencerede mandalina suyu, dilimlenmiş mandalina, şeker, nişasta ve suyu karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Sosu soğumaya bırakın. Soğuyan cheesecake'in üzerine soğuk mandalina sosunu dökün ve dilimleyerek servis yapın