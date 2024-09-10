MALZEMELER
Taban için:
200 gram yulaflu bisküvi
100 gram eritilmiş tereyağı
Cheesecake harcı için:
600 gram labne peyniri
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı krema
3 adet yumurta
1.5 yemek kaşığı un ve nişasta
1 paket vanilya
Mandalina sosu için:
1 su bardağı taze sıkılmış Bodrum mandalinası suyu
2 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Çeyrek su bardağı su
1 adet Bodrum mandalinası
Bisküvileri rondo'dan geçirin ve un haline getirin. Eritilmiş tereyağını bisküviye ekleyip iyice karıştırın. Karışımı küçük boy ve kelepçeli bir kek kalıbının tabanına bastırarak yayın ve buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Labne peyniri ve şekeri mikser'le çırpın. Kremayı ekleyip karıştırın. Yumurtaları teker teker ilave edin. Her eklemeden sonra iyice çırpın. Un, vanilya ve nişastayı katıp karıştırın. Karışımı buzdolabında dinlenmiş tabanın üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin. Mandalina sosu için bir tencerede mandalina suyu, dilimlenmiş mandalina, şeker, nişasta ve suyu karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Sosu soğumaya bırakın. Soğuyan cheesecake'in üzerine soğuk mandalina sosunu dökün ve dilimleyerek servis yapın