Trabzon Hurmalı, Krem Karamelli Kek

Ayrı bir yerde un, kakao, kabartma tozu, tarçın ve tuzu harmanlayıp eleyin. Daha sonra yumurtalı karışıma katın. Spatula ile karıştırın. Krema için yumurtaları mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Krema, yoğunlaştırılmış süt, vanilya ve un katıp 3 dakika çırpın. Kek kalıbını buzluktan alıp, karamelin üzerine kek harcını dikkatlice dökün. Üzerini spatula ile düzeltin. Kek harcının üzerine kremayı dökün. Kek kalıbının her tarafını önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kaplayıp derin bir fırın tepsisine oturtun. Kalıbın yarı yüksekliğine gelene kadar tepsiye sıcak su koyun.