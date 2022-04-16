Trabzon Hurmalı, Krem Karamelli Kek
Görüntüsüyle mutlu ederken, tadına doyamayacağınız özel günlerinizde de rahatlıkla tercih edebileceğiniz krem karamelli kek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Karamel için toz şekeri kalın tabanlı tavaya alıp orta ısıda eritin. Şeker tamamen eriyince tavayı ocaktan alıp dikkatlice suyu karamelin üzerine dökün. Tavayı tekrar ocağa alıp orta ısıda karamel renkli şurup kıvamına gelene kadar 4 dakika pişirip ocaktan alın. Oda ısısına gelene kadar dinlendirin.
-
2
Ortası delik yüksek kenarlı kek kalıbını yağlayıp şeker serpin. Soğuyan karameli kalıba döküp, koyulaşması için derin dondurucuda dinlendirin. Kek için tereyağı ve toz şekeri derin bir kapta mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker eklerken bir yandan da mikserin düşük devrinde çırpın. Vanilyayı katın. Trabzon hurmasını püre haline getirerek ekleyin.
-
3
Ayrı bir yerde un, kakao, kabartma tozu, tarçın ve tuzu harmanlayıp eleyin. Daha sonra yumurtalı karışıma katın. Spatula ile karıştırın. Krema için yumurtaları mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Krema, yoğunlaştırılmış süt, vanilya ve un katıp 3 dakika çırpın. Kek kalıbını buzluktan alıp, karamelin üzerine kek harcını dikkatlice dökün. Üzerini spatula ile düzeltin. Kek harcının üzerine kremayı dökün. Kek kalıbının her tarafını önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kaplayıp derin bir fırın tepsisine oturtun. Kalıbın yarı yüksekliğine gelene kadar tepsiye sıcak su koyun.
-
4
Önceden ısıtılmış 175 derece ısıda 1 saat 15 dakika pişirin. Sürenin sonunda bir kürdan batırın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Islak çıkıyorsa üzerindeki alüminyum folyo ve pişirme kağıdını çıkartıp 15 dakika daha pişirin. Fırından alıp oda ısısında tamamen soğuyunca buzdolabında en az 6 saat dinlendirin. Kalıptan çıkartıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri