Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Kekler Hindistan cevizli, muzlu kek

Hindistan Cevizli, Muzlu Kek

Hindistan Cevizli, Muzlu Kek
ORTA 30 DAKİKA

Muzun doğal tatlılığı ve hindistan cevizinin tropikal aromasıyla yumuşacık, mis kokulu bir kek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Muzları çatalla ezin. Yumurtaları ekleyin, çırpın. Zeytinyağını, sütü, vanilyayı ve balı ilave ederek karıştırın.

  • 2

    Ayrı bir kapta Hindistan cevizi unu, ceviz, yulaf unu, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve tuzu karıştırın.

  • 3

    Kuru karışımı sıvı karışıma ekleyin. İyice karıştırıp yağlanmış orta boy ve baton kek kalıba dökün.

  • 4
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkarın, 10 dakika kalıpta bekletin. Tel ızgarada tamamen soğutun. Dilimleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

İncirli Ceviz Keki
KOLAY 15 DAKİKA

İncirli Ceviz Keki

Orman Meyveli Kek Tarifi
KOLAY

Orman Meyveli Kek Tarifi

Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake Tarifi
ORTA

Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake Tarifi

Havuçlu Baharatlı Kek
ORTA

Havuçlu Baharatlı Kek