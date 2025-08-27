Hindistan Cevizli, Muzlu Kek
Muzun doğal tatlılığı ve hindistan cevizinin tropikal aromasıyla yumuşacık, mis kokulu bir kek.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Muzları çatalla ezin. Yumurtaları ekleyin, çırpın. Zeytinyağını, sütü, vanilyayı ve balı ilave ederek karıştırın.
-
2
Ayrı bir kapta Hindistan cevizi unu, ceviz, yulaf unu, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve tuzu karıştırın.
-
3
Kuru karışımı sıvı karışıma ekleyin. İyice karıştırıp yağlanmış orta boy ve baton kek kalıba dökün.
-
4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkarın, 10 dakika kalıpta bekletin. Tel ızgarada tamamen soğutun. Dilimleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL