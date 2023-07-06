Dondurmalı Kek
Bol çikolatalı, dondurmalı kek! İster kendinize, ister misafirlerinize yapın. Şık sunumu ve serinleten lezzetiyle dondurmalı kek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için için toz şeker ve tereyağını krema gibi olana kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya özütünü katın.
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2
Ayrı bir yerde elenmiş un, tuz, kakao ve kabartma tozunu karıştırın. Tereyağlı karışıma biraz unlu karışımdan biraz sütten ilave ederek yavaşça karıştırın.
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3
Karışımlar bitene kadar işleme devam edin. 24 cm çapında kelepçeli kek kalıbının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp pandispanya karışımını kalıba doldurun.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Enine üç parçaya kesin. İlk parçanın üzerine dondurmanın yarısını yayın.
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5
Üzerine bolca çekirdeği çıkarılmış vişne veya kiraz ekleyip hafifçe üzerlerine bastırarak batmasını sağlayın. Diğer parça keki üzerine yerleştirip kalan dondurma ve meyvelerle aynı işlemi tekrarlayın.
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6
Üzerine son kek parçasını yerleştirin. Eritilmiş çikolatayı kekin üzerine gezdirin. Taze vişne veya kirazlarla süsleyip servisi yapın.
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