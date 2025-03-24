Kalan yarım yemek kaşığı un, kuru üzüm, limon ve portakal kabuğunu harmanlayın. Bu karışımı hamura ekleyip 5 dakika yoğurun. Pişirme kağıdı ile kaplanmış derin bir kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.