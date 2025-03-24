Panettone
YENİ YILI KARŞILARKEN SOFRALARINIZI BİRBİRİNDEN LEZİZ VE FARKLI KÜLTÜRLERİN TARİFLERİNDEN OLUŞAN TATLARLA DONATMAYA NE DERSİNİZ?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kapta mayayı 2 yemek kaşığı ılık su ile karıştırarak eritin. Yarım su bardağı unu ekleyip karıştırın. Üzerini kapatıp 6 saat dinlendirin. Oda ısısında bekletilmiş tereyağını, yumurtaları ve yumurta sarılarını çırpın.
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2
Toz şeker, vanilya ve kalan 2 yemek kaşığı ılık suyu da ekleyip karıştırın. Kuş üzümünü katıp karıştırın. Mayayı karışıma ekleyip yoğurun.
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3
Yoğurma sırasında kalan 4 su bardağı unu hamur elastik oluncaya kadar azar azar ekleyin. Yağlanmış derin bir kaba alın. Bezle üzerini örttükten sonra tekrar 6 saat dinlendirin.
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4
Kalan yarım yemek kaşığı un, kuru üzüm, limon ve portakal kabuğunu harmanlayın. Bu karışımı hamura ekleyip 5 dakika yoğurun. Pişirme kağıdı ile kaplanmış derin bir kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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