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Öğünler Kekler Panettone

Panettone

Panettone
ORTA 30 DAKİKA

YENİ YILI KARŞILARKEN SOFRALARINIZI BİRBİRİNDEN LEZİZ VE FARKLI KÜLTÜRLERİN TARİFLERİNDEN OLUŞAN TATLARLA DONATMAYA NE DERSİNİZ?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Derin bir kapta mayayı 2 yemek kaşığı ılık su ile karıştırarak eritin. Yarım su bardağı unu ekleyip karıştırın. Üzerini kapatıp 6 saat dinlendirin. Oda ısısında bekletilmiş tereyağını, yumurtaları ve yumurta sarılarını çırpın.
  • 2
    Toz şeker, vanilya ve kalan 2 yemek kaşığı ılık suyu da ekleyip karıştırın. Kuş üzümünü katıp karıştırın. Mayayı karışıma ekleyip yoğurun.
  • 3
    Yoğurma sırasında kalan 4 su bardağı unu hamur elastik oluncaya kadar azar azar ekleyin. Yağlanmış derin bir kaba alın. Bezle üzerini örttükten sonra tekrar 6 saat dinlendirin.
  • 4
    Kalan yarım yemek kaşığı un, kuru üzüm, limon ve portakal kabuğunu harmanlayın. Bu karışımı hamura ekleyip 5 dakika yoğurun. Pişirme kağıdı ile kaplanmış derin bir kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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