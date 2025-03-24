Bal Kabaklı Pasta
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle sofralarınıza renk katacak Bal Kabaklı Pasta...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için yumurta ve şekeri çırparak iyice köpürtün. Ayçiçeği yağı ve elediğiniz kuru malzemeleri ekleyin. Kabak püresi ve cevizi katıp karıştırın. Karışımı 22 cm'lik 2 adet kek kalıbının içine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece ve fanlı fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda kek kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekleri fırından çıkarıp soğutun ve her bir parçayı 2'ye bölün.
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2
Frosting krema için tereyağını beyazlaşana kadar iyice çırpın. Daha sonra pudra şekeri ve peyniri eklenip iyice çırpın. Vanilyayı katıp pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Sonra buzdolabına kaldırın.
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3
Karamel yapımı için şekeri tavaya alıp ocağa oturtun. Eriyene kadar bekleyin. Diğer taraftan süt, krema ve kahveyi biraz ısıtın. Bu aşamada ılık olmalı. Şeker erir erimez çok kahverengi olmadan tereyağını ekleyin. Diğer sütlü karışımı ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp süzün ve soğumaya bırakın.
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4
Kabak püresi için kabukları temizlenmiş kabağı küçük küp doğrayın. Tencereye alıp kabakların yarısına gelecek kadar su ilave edin. Yumuşayana kadar haşlayın. Blender yardımıyla çekip püre haline getirin. Püreyi tavaya alın. Üzerine nişasta, şeker ve vanilya ekleyip 5 dakika karıştırın. Ocaktan alın.
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5
Pastayı birleştirmek için kekin bir parçasını kek kalıbına yerleştirin. Üzerine frosting ile kenar kısımlarına bariyer çekin. İçine karamel sonra bal kabağı püresi gezdirin. İkinci kek parçasını üzerine kapatın. Kek parçaları ve malzemeler bitene kadar işlemi tekrarlayın. Buzdolabına kaldırıp 1 saat dinlendirin. Dolaptan alıp pastayı kalıptan çıkarın. Üzerini ve kenarlarını frosting ile kaplayın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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