Bal Kabaklı Pasta

Kek için yumurta ve şekeri çırparak iyice köpürtün. Ayçiçeği yağı ve elediğiniz kuru malzemeleri ekleyin. Kabak püresi ve cevizi katıp karıştırın. Karışımı 22 cm'lik 2 adet kek kalıbının içine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece ve fanlı fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda kek kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekleri fırından çıkarıp soğutun ve her bir parçayı 2'ye bölün.