Bahar Aylarının Ruh Halimize Etkisi

İlkbaharın gelişi; doğanın canlanması, havaların ısınması ve dışarıdan gelen kuş cıvıltıları ile insanın ruhuna da bir tazelik katıyor. Özellikle güneşli günlerin sayısının artması, renklerin canlanması, doğanın uyanışa geçmesi insanın ruh halinin de iyiye gitmesine sebep oluyor. Ayrıca yapılan birçok bilimsel çalışma, güneş ışığına direkt olarak maruz kalmanın seratonin, dopamin gibi iyi hissetmemizle direkt olarak bağlantılı hormonların daha yoğun üretilmesini tetiklediğini gösteriyor. Ancak baharın gelişi sadece olumlu etkilere sahip değil, bazı insanlarda da tam tersi karmaşık bir duygu durumuna sebep olabiliyor. Özellikle mevsimsel geçişlerde sık sık duygu değişimleri yaşayan kişilerin bahar yorgunluğuna ve bahar depresyonuna karşı dikkatli olması gerekiyor.

Bahar Yorgunluğu

Bahar yorgunluğu, kişinin kendini bitkin, enerjisiz ve isteksiz hissetmesine neden olan bir durumdur. Bahar yorgunluğunun yaygın belirtileri arasında enerji kaybı, çabuk yorulma, harekete geçmekte zorlanma, motivasyon kaybı, isteksizlik, erteleme davranışı, iştahta değişiklik, uyku düzeninde bozulma, sabah yataktan kalkmak istememe, sürekli uyuma isteği, odaklanma zorlukları görülebilir. Bahar yorgunluğunun sebepleri arasında fiziksel sebepler ve yeni mevsime adaptasyon zorluğu olabildiği gibi psikolojik açıdan stresli günlerden geçmek de olabilir. Ancak bahar yorgunluğu birkaç hafta içinde ortadan kaybolacaktır.

Bu belirtilerin daha uzun sürmesi bahar depresyonunun işareti olabilir. Çoğu insan için bahar olumlu anlamda değişimlere sebep olsa da bazı insanlarda tam tersi bir etkiye sebep olabilir. Baharın etkisiyle anksiyete, huzursuzluk, uyku problemleri, depresif duygular ortaya çıkabilir. Eğer bu belirtiler bir aydan uzun sürüyorsa psikolojik destek almak faydalı olacaktır.

Hem doğanın hem de insanın uyanışını temsil eden ilkbahar döneminde daha da iyi hissetmek için neler yapabilirsin:

• Kış aylarında uzaktan görüştüğümüz dostlarımızla mümkün mertebe yüz yüze ve dışarıda buluşmak ve sosyal olarak daha aktif olmak.

• Özellikle doğal ortamlarda uzun yürüyüşler yapmak, doğanın uyanışını izlemek.

• Hayatın keşmekeşi içerisinde fark etmediğimiz, kokuları, sesleri, görüntüleri fark etmeye çalışmak. Bir ağacın açan bir çiçeğini koklamak, ağaçların isimlerin ve türlerini öğrenmek.

• Normalden erken bir saatte kalkıp, güneşin doğuşunu izlemek, gün içerisinde bol bol güneş ışığına maruz kalmak.

• Bahar aylarının hayatımız için yeni başlangıçlar yapmamız konusunda bize motivasyon verdiğini düşünüyorum. Kendimize, hayatımız için iyi gelecek bir hedef belirlemek ve bunu gerçekleştirmeye çalışmak.