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Hurmalı Kakaolu Islak Kek

Hurmalı Kakaolu Islak Kek
KOLAY 15 DAKİKA

Doğal hurmayla tatlandırılan kakaolu ıslak kek, rafine şeker içermeyen besleyici yapısıyla çocuklar için hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin yumuşasın. Süt ile birlikte blender'den geçirin.
  • 2
    Yumurtaları bir çırpma kabında iyice köpürene kadar çırpın. Hurma püresini ve yağları ekleyip çırpmaya devam edin.
  • 3
    Kakao, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin. Spatula ile karıştırın.
  • 4
    Karışımı orta boy ve yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin.
  • 5
    Sosu için süt, kakao, keçi boynuzu özünü bir tencerede karıştırın. Ocağa alın. Bir taşım kaynayınca ocağı kapatın. İçine tereyağını ilave edin.
  • 6
    Kek fırından çıktıktan sonra soğutmadan, hafif ılındığında üzerine sosu gezdirin ve çekmesini bekleyin.
  • 7
    Servis ederken üzerini ceviz ile süsleyin.

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