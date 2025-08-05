Hurmalı Kakaolu Islak Kek
Doğal hurmayla tatlandırılan kakaolu ıslak kek, rafine şeker içermeyen besleyici yapısıyla çocuklar için hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin yumuşasın. Süt ile birlikte blender'den geçirin.
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2
Yumurtaları bir çırpma kabında iyice köpürene kadar çırpın. Hurma püresini ve yağları ekleyip çırpmaya devam edin.
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3
Kakao, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin. Spatula ile karıştırın.
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4
Karışımı orta boy ve yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin.
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5
Sosu için süt, kakao, keçi boynuzu özünü bir tencerede karıştırın. Ocağa alın. Bir taşım kaynayınca ocağı kapatın. İçine tereyağını ilave edin.
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6
Kek fırından çıktıktan sonra soğutmadan, hafif ılındığında üzerine sosu gezdirin ve çekmesini bekleyin.
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7
Servis ederken üzerini ceviz ile süsleyin.
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