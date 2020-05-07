Hurmalı Çikolatalı Kek
Tatlı krizine en güzel çözüm! Hurmalı ve yoğun çikolatalı kek tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek hamuru için çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayıp tereyağı ile birlikte orta boy bir tencereye alın ve kısık ateşte eritin. Eriyip iyice karıştıktan sonra soğuması için kenara alın.
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2
Yumurta ve esmer şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Erittiğiniz çikolata ve tereyağı karışımını yumurtalara ekleyip karıştırın. Kalan malzemeyi ekleyip topak kalmayana kadar çırpın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış veya pişirme kağıdı ile kaplanmış 25x25 cm ebadında kare bir fırın kabına dökün.
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3
Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp ikiye böldükten sonra kek hamuruna batırın. Keki spatula yardımıyla düzelterek hurmaların üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip fırından alın.
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4
Ganaj için çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayın. Krema ile beraber küçük boy bir tencereye alıp kısık ateşte eritin. Pürüzsüz bir kıvam alınca ılınması için kenara alın. Kek tamamen soğuyup ganaj da ılınınca, kekin üzerine dökün ve buzdolabında soğumaya bırakın. Ganajı donduktan sonra frenk üzümü veya dilediğiniz meyvelerle süsleyerek servis yapın.
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