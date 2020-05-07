Hurmalı Çikolatalı Kek

Ganaj için çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayın. Krema ile beraber küçük boy bir tencereye alıp kısık ateşte eritin. Pürüzsüz bir kıvam alınca ılınması için kenara alın. Kek tamamen soğuyup ganaj da ılınınca, kekin üzerine dökün ve buzdolabında soğumaya bırakın. Ganajı donduktan sonra frenk üzümü veya dilediğiniz meyvelerle süsleyerek servis yapın.