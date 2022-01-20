Limonlu Kek
Evi mis gibi limon kokusu sardıysa, bir yerlerde Sofra'nın keki pişirilmiş demektir. İşte o muhteşem koku ve kekin sırrı; tarifimizde saklı.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fırını 170 derecede ısıtmaya başlayın. 30X10 santim ebatlarında kek kalıbının içine tereyağı sürüp un serpin. Un, kabartma tozu ve tuzu büyük bir kabın içine alıp karıştırın.
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2
Başka bir karıştırma kabında tereyağı, şeker, krema ve limon kabuğunu mikserle 10 dakika boyunca çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip karıştırmaya devam edin.
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3
Zeytinyağı, vanilya ve limon suyunu ekledikten sonra unlu karışımı yavaşça ve her eklemenin sonunda bu kez spatula ile karıştırmaya devam edin. Kek harcını kalıba doldurun.
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4
Sıcak fırında 45-50 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kalıbın içinde bekletin. Sürenin sonunda ızgara teli üzerine alıp ılınmaya bırakın. Dilimleyip servis yapın.
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