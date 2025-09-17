Karamelize Şeftalili Kek
Şeftalinin sulu ve tatlı lezzeti, karamelin o eşsiz aromasıyla buluşuyor. Karamelli Şeftalili Kek, çay saatlerinize bambaşka bir keyif katacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Üst taban için şeftalileri ince ay dilimleri şeklinde doğrayın. Tavada tereyağını eritip esmer şekeri ekleyin. Şeker eriyince şeftalileri ilave edip birkaç dakika soteleyin.
-
2
Kek hamuru için şeker ve eritilmiş tereyağını çırpın. Ilık sütü ekleyin. Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin.
-
3
Un, kabartma tozu, karbonat, vanilya ve isteğe bağlı badem ununu eleyerek karışıma katın, spatula ile karıştırın.
-
4
Kelepçeli 22 cm'lik kek kalıbının tabanına yağlı kâğıt serin. Şeftalileri dizip üzerine karamelli sosunu dökün. Kek hamurunu dikkatlice şeftalilerin üzerine yayın.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece ve fanlı fırında kontrol ederek pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin.
-
6
Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp ters çevirin. Dondurma eşliğinde servis yapın.
