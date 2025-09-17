Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Kekler Karamelize şeftalili kek

Karamelize Şeftalili Kek

Karamelize Şeftalili Kek
ORTA 45 DAKİKA

Şeftalinin sulu ve tatlı lezzeti, karamelin o eşsiz aromasıyla buluşuyor. Karamelli Şeftalili Kek, çay saatlerinize bambaşka bir keyif katacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üst taban için şeftalileri ince ay dilimleri şeklinde doğrayın. Tavada tereyağını eritip esmer şekeri ekleyin. Şeker eriyince şeftalileri ilave edip birkaç dakika soteleyin.

  • 2

    Kek hamuru için şeker ve eritilmiş tereyağını çırpın. Ilık sütü ekleyin. Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin.

  • 3

    Un, kabartma tozu, karbonat, vanilya ve isteğe bağlı badem ununu eleyerek karışıma katın, spatula ile karıştırın.

  • 4

    Kelepçeli 22 cm'lik kek kalıbının tabanına yağlı kâğıt serin. Şeftalileri dizip üzerine karamelli sosunu dökün. Kek hamurunu dikkatlice şeftalilerin üzerine yayın.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece ve fanlı fırında kontrol ederek pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin.

  • 6
    Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp ters çevirin. Dondurma eşliğinde servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi
KOLAY 30 DAKİKA

Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi

Erikli Crumble Kek
ORTA 40 DAKİKA

Erikli Crumble Kek

Hurmalı Kırıntı Kek
KOLAY

Hurmalı Kırıntı Kek

Limonlu Akışkan Kekler
KOLAY 15 DAKİKA

Limonlu Akışkan Kekler